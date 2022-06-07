بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية دعم القوات العراقية فى مواجهة تحديات الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى للحلبوسى فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن الحلبوسى استقبل السفيرة ألينا، وناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين بما ينعكس إيجابا على كلا الشعبين.
وأعربت السفيرة ألينا عن تطلع الولايات المتحدة الأمريكية لتعاون أوثق مع العراق فى مختلف المجالات، مؤكدة استمرار بلادها فى دعم العراق بجميع المجالات لتحقيق الأمن والاستقرار.
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