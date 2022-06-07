العالم اليوم - وزير الدفاع الروسي: عدد أسرى الجنود الأوكرانيين 6489

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 02:19 مساءً - رد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، على تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشكل غير مباشر حين كشف أن عدد الجنود الأوكرانيين الذين وقعوا في أسر القوات الروسية منذ بدء القتال.

وقال شويغو إن عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا، منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بلغ 6489 جنديا أوكرانيا.

وأوضح شويغو أن إجمالي عدد الأسرى بين الجنود الأوكرانيين يتجاوز 6.4 ألف أسير، مشيرا إلى أنه "خلال 5 أيام استسلم 126 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغ الإجمالي 6489 شخصا"، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام روسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، أمس الاثنين، أن عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع الصلب آزوفستال بمدينة ماريوبول، بلغ أكثر من 2500 جنديا.

ويعد الرقم الذي أعلنه زيلينسكي قريب من عدد الأسرى الذين أعلنت القوات الروسية عن استسلامهم خلال وبعد معركة "آزوفستال"، حيث أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في 20 مايو، عندما تمت السيطرة الكاملة للقوات الروسية على جميع أنحاء مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه منذ 16 مايو ألقى 2439 من نازيي "كتيبة آزوف" وجنود القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا.

وعلى صعيد العمليات، أكد شويغو أن القوات الروسيىة سيطرت بالكامل على الأحياء السكنية لمدينة سيفيرودونيتسك في مقاطعة لوغانسك بإقليم دونباس الواقع شرقي أوكرانيا.

كما أعلن وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء، تحرير مدينة سفياتوغورسك، شمالي دونيتسك والقريبة من مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، في مقاطعة دونيتسك.

وقال شويغو خلال اجتماع اليوم الثلاثاء: "تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونيتس، بما في ذلك مدينتا كراسني ليمان وسفياتوغورسك، بالإضافة إلى 15 بلدة أخرى".

وأضاف أنه تم أيضا تحرير المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك بشكل كامل، مؤكدا تطوير الهجوم على محور مدينة بوباسنايا المجاورة.