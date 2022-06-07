العالم اليوم - أزمة في دجاج كنتاكي بسبب "الخس".. والزبائن يحتجون

انتم الان تتابعون خبر أزمة في دجاج كنتاكي بسبب "الخس".. والزبائن يحتجون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 02:19 مساءً - أفادت سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي "كي إف سي"، الثلاثاء، أن أسعار الخس المرتفعة في أستراليا دفعتها إلى الاستعاضة عن هذا المكون بمزيج من الملفوف (الكرنب) والخس في شرائح البيرغر والمنتجات الأخرى التي تقدمها، مما أثار امتعاض الزبائن الذين اعتبروا أن النكهة شهدت تراجعا.

وارتفع السعر المحلي للخس بنسبة تصل إلى 300 بالمئة خلال الأشهر الأخيرة، مما أجبر سلسلة الوجبات السريعة على تعديل وصفات منتجاتها في بعض المطاعم التابعة لها.

وبررت الشركة لجوءها إلى هذه الخطوة بالقول: "نعاني حاليا نقصا في الخس. لذلك، نستخدم مزيجا من الخس والملفوف في المنتجات التي يشكل الخس أحد مكوناتها وذلك حتى إشعار آخر".

وعزت "كي إف سي" سبب النقص في الخس إلى الفيضانات الكبيرة التي طالت شرق البلاد، لكن الخبير في سلاسل التوريد فلافيو ماكاو من جامعة إديث كوان، أشار إلى أن "الحرب الأوكرانية تشكل عاملا إضافيا في هذه المشكلة بسبب الأسعار المرتفعة للديزل والأسمدة".

وبعدما كانت خسة واحدة من نوع أيسبرغ تباع بدولارين في سيدني أو ملبورن، أصبح سعرها حاليا نحو 8 دولارات.

وقالت الشركة للزبائن: "في حال لم يناسبكم هذا التغيير، ما عليكم سوى النقر على زر تخصيص وإزالة مكون الخس من المنتج الذي تختارونه"، وفقا لـ"فرانس برس".

وطالت كنتاكي من جراء هذا القرار انتقادات من ناشطين عبر مواقع التواصل.

وكتب أحدهم عبر "تويتر": "استبدال الخس بالملفوف يجعلني أعيد التفكير في وجباتي كلها لدى (كي إف سي). هناك 4 أو 5 وجبات كنت آكلها قبل إدخال الملفوف إلى الوصفة. إنه خيار غريب".