العالم اليوم - قائمة لاعبي "البريميرليغ" الأكثر قيمة.. صلاح في مركز "صادم"

انتم الان تتابعون خبر قائمة لاعبي "البريميرليغ" الأكثر قيمة.. صلاح في مركز "صادم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:18 مساءً - كشف تقييم جديد عن اللاعبين الأكثر قيمة في عالم كرة القدم، وتضمن مفاجأة في ترتيب لاعب ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح.

ووفق موقع CIES المتخصص ببيانات اللاعبين والأندية، فقد جاء محمد صلاح في المرتبة 81، بقائمة أكثر اللاعبين قيمة في عالم كرة القدم، بقيمة سوقية تقارب 47 مليون إسترليني.

وذهب المركز الأول لنجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، بقيمة سوقية تقدّر بـ176 مليون إسترليني.

وبالنسبة لترتيبه في الدوري الإنجليزي، فقد جاء صلاح بالمرتبة 34، والتي تصدرها لاعب مانشستر سيتي الجديد إرلينغ هالاند بقيمة سوقية تبلغ 131 مليون إسترليني.

وضمن المراكز العشرة الأولى، احتل فيل فودين المركز الخامس بـ106 مليون إسترليني، ولويس دياز ثامنا بـ94.3 مليون إسترليني، يليه روبن دياز في المرتبة التاسع بـ94 مليون إسترليني، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

كذلك سبق صلاح في الدوري الإنجليزي كل من جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا وإيمريك لابورت ورودري وإيدرسون وجون ستونز وجاك غريليش ورحيم سترلينغ وكيفين دي بروين وغابرييل جيسوس.

من جهة أخرى، منح التصنيف ترينت ألكسندر-أرنولد وديوغو غوتا وأليسون، من ليفربول، تقييما أعلى للقيمة من نجم "الريدز" صلاح.

واحتل جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد المرتبة الخامسة بين جميع لاعبي "البريميرليغ" في الترتيب بقيمة تقدر بـ 88 مليون إسترليني، وانضم إليه زملاؤه في الفريق برونو فرنانديز وماسون غرينوود وسكوت ماكتوميناي، حيث حصلوا على تقييم أعلى من صلاح أيضا.

خمسة من نجوم تشيلسي، وهم ماسون ماونت وكاي هافرتز وريس جيمس وروميلو لوكاكو وتيمو ويرنر، احتلوا تقييما أعلى من صلاح، وكذلك الأمر بالنسبة لثلاثي أرسنال بوكايو ساكا وإميل سميث رو ومارتن أوديغارد.

أما توتنهام، فلديه حسب التصنيف ثلاثة لاعبين أكثر قيمة من صلاح، وهم هاري كين وديغان كولوسيفسكي وكريستيان روميرو.

وخارج لاعبي الأندية "الستة الكبار"، جاء لاعب خط وسط وست هام ديكلان رايس بمركز متقدم أيضا على صلاح، وبقيمة سوقية تبلغ 64.4 مليون إسترليني.