العالم اليوم - الين الياباني يهبط لأدنى مستوى منذ 20 عاما أمام الدولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:18 مساءً - ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مدعوما بارتفاع عوائد السندات الأميركية، مما دفع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في أكثر من 20 عاما أمام الدولار.

وهبط الين إلى 133 ينا مقابل الدولار، وهو مستوى كان من قبل يُلقى الضوء عليه باعتباره مستوى يحتم التدخل، وذلك بعد يوم من تأكيد هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي مجددا على التزامه الكامل بتحفيز نقدي "قوي".

والين حساس لفروق الفائدة بين السندات اليابانية والأميركية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام 6 عملات رئيسية منها الين، بما يصل إلى 0.39% مواصلا ارتفاعه أمس الاثنين الذي بلغ 0.26% ومسجلا أعلى مستوياته منذ 23 مايو.

وتراجع اليورو 0.12% إلى 1.06825 دولار قبل اجتماع وضع السياسات الخاص بالبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، إذ من المتوقع أن يعلن إنهاء مشتريات السندات مما يمهد الطريق لزيادة سعر الفائدة لأول مرة في 11 عاما في اجتماع يوليو.

ونزل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في نحو 3 أسابيع مسجلا 1.2433 دولار، إذ أقلقت حالة التوتر السياسي التي يمر بها رئيس الوزراء بوريس جونسون المستثمرين.

وفاز جونسون في تصويت على الثقة في وقت متأخر من أمس الاثنين بأغلبية 211 صوتا مقابل 148، وهو ما يكفي لتجنب الاضطرار إلى الاستقالة على الفور، لكن تمردا أكبر مما كان متوقعا داخل حزبه يتركه في حالة معاناة سياسية ويكافح لاستعادة ثقة زملائه والعامة.

وتراجع اليوان الصيني عن أعلى مستوياه في شهر أمام الدولار متأثرا بارتفاع العملة الأميركية على نطاق واسع في حين يترقب بعض المستثمرين وتيرة الانتعاش الاقتصادي بعد أن رفعت شنغهاي إجراءات الإغلاق لاحتواء كوفيد-19.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة هبطت بتكوين 5.8% إلى 29527 دولارا مبددة مكاسبها البالغة 4.89% أمس الاثنين.