الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا.. ويعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وأطلق جنود الاحتلال، الذين اقتحموا المخيم، قنابل غاز مسيل للدموع بالإضافة إلى قنابل صوت ورصاص مطاطى تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

واعتلى جنود الاحتلال أسطح العمارات المجاورة للمخيم ما أدى إلى تعطل الطريق الرئيسى الواصل بين رام الله ومعبر "قلنديا" الذى يمر منه بالأساس الفلسطينيون الحاملون لتصريحات الدخول إلى أراضى الـ 48.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 20 مواطنا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال 6 مواطنين بينهم طفل وأسيران محرران، فى محافظة الخليل الواقعة فى جنوب الضفة، فيما تم اعتقال 4 من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وفى نابلس، الواقعة فى شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين، فيما تم اعتقال أسير مُحرر من مُحافظة "رام الله والبيرة" الواقعة وسط الضفة وهو فى طريقه من مدينة أريحا إلى رام الله، إضافة إلى شابين آخرين من المحافظة ذاتها.

وفى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان بينهم شقيقان من بلدتى العيساوية والطور، ومن حى وادى الجوز.