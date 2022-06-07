اليابان تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير وزارة الطاقة السنوى الخاص باليابان اليوم الثلاثاء، أن حالة الغموض حول إمدادات الطاقة العالمية التى تفاقمت عقب الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا يمكن أن تستمر فى ارتفاع أسعار الطاقة لبعض الوقت.





وبحسب التقرير الذى أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، فإنه شدد على حاجة اليابان للاحتفاظ بمصالحها فى مشاريع النفط والغاز فى جزيرة سخالين فى الشرق الأقصى الروسى على الرغم من سلسلة العقوبات التى فرضتها طوكيو على موسكو، على أساس أنها ضرورية لتأمين إمدادات الطاقة للدولة الفقيرة بالطاقة بتكلفة معقولة.

ووصف تقرير السنة المالية حتى مارس الماضى، بأنها الفترة التى واجه العالم خلالها تحديات أساسية، مشيرًا إلى احتمال أن يؤدى الوضع الأوكرانى المطول والاستثمارات الجديدة فى جهود إزالة الكربون لرفع تكاليف الطاقة.

وذكر أن الأولوية بالنسبة للاقتصاد اليابانى هى تحسين إنتاجية الطاقة مع احتواء أسعار واردات الطاقة من خلال جهود مثل تنويع مصادر الطاقة والموردين، واستشهد التقرير بالطقس كعامل أساسى لزيادة أسعار الوقود الأحفورى بما فى ذلك موجة البرد فى أوروبا، فضلا عن الكوارث الطبيعية ونقص الاستثمار فى تطوير مصادر الطاقة الأحفورية فى وقت التعافى الاقتصادى من جائحة كورونا.

وأوضح التقرير خطة طوكيو بعدم الانسحاب من مشروعين رئيسيين للطاقة قبالة الجزيرة الروسية، الواقعة شمال الأرخبيل اليابانى الذى يطلق عليهما مشروعا سخالين 1 و 2 للنفط والغاز الطبيعى المسال.

ووفقا للتقرير، فإن واردات روسيا من النفط والغاز المسال تمثل نحو 3.6% و8.8% من إجمالى واردات النفط والغاز الطبيعى المسال بينما تستورد البلاد 91.7% من نفطها من الشرق الأوسط.

وأضاف أن واردات الغاز الطبيعى المسال من مشروع سخالين 2 تشكل حوالى 3% من الكهرباء المولدة فى اليابان، واصفا المشاريع بأنها لا غنى عنها لإمدادات الكهرباء والغاز فى البلاد.