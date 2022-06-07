العالم اليوم - لهذه الأسباب يتوقع جي بي مورغان تراجع الذهب إلى 1800 دولار

انتم الان تتابعون خبر لهذه الأسباب يتوقع جي بي مورغان تراجع الذهب إلى 1800 دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:21 مساءً - استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أسبوع، مع توقع المستثمرين أن تؤدي خطط البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية إلى إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة مما يرفع بدوره عائدات السندات الأمريكية والدولار.

ولم يشهد سعر الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الفورية فسجل 1841.49 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0701 بتوقيت غرينتش، بعد أن تأرجح داخل نطاق محدود لم يتجاوز 8 دولارات.

وفي وقت سابق من الجلسة سجل الذهب 1836.10 دولار للأونصة وهو أدنى مستوياته منذ الأول من يونيو. واستقر سعر العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1843.70 دولار للأونصة.

وارتفع سعر الدولار في حين زادت عائدات السندات الأميركية ذات الأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في شهر.

وتوقع محللون في جيه.بي مورغان أن يتراجع الذهب إلى 1800 دولار في المتوسط في الربع الثالث من العام وسط انتعاش متوقع لإقبال المستثمرين على المخاطر واستمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية.

ومجلس الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع الفائدة نصف نقطة مئوية في يونيو ويوليو. وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وسط توقعات بأن يرفع الفائدة هذا العام.

ويحد رفع الفائدة من الإقبال على شراء الذهب إذ أنه يزيد من تكلفة الفرصة الضائعة بشراء المعدن الذي لا يدر عائدا.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر البلاتين 1.4% إلى 1002.89 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2011.59 دولار للأونصة.

وانخفضت الفضة 0.6% إلى 21.92 دولار للأونصة.