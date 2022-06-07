نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهادات هُنا “ظهرت رسمياً” نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات من خلال بوابة النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، في الآونة الزمنية الاخيرة تصدر البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 في العديد من محافظات مصر، وعلى رأسها محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس، كافة محركات البحث، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي عن تفاصيل ظهور النتيجة ورابط الاستعلام عنها وتسيطر حالة من القلق والحيرة إذ يترقبونها على أحر من الجمر، ورداً على ما ورد الينا من اسئلة طلاب الصف الثالث الاعدادي واولياء امورهم حول التعرف على الرابط والخطوات المُحددة للإطلاع على النتائج الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية الكترونياً برقم الجلوس واسم الطالب، فسوف نقدم اليكم خلال السطور القادمة من هذا المقال جميع التفاصيل التي تفيدكم في الحصول على النتائج الكترونياً عبر موقع النتائج الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

منذ اعلان مديرية التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 في محافظة الغربية، و يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط النتيجة، وعن خطوات الاستعلام عنها، وسوف نوضح ذلك لحضراتكم فيما يلي:

أولاً يقوم الطالب أو ولي أمره بالدخول الى بوابة نتائج التعليم الاساسي .

. ومنه يختار الخدمات الإلكترونية.

ثم يقوم بالضغط على قسم نتائج الطلاب.

بعد ذلك يختار نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني.

الضغط على عرض النتيجة.

تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

ومن جانبه، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، فيما يخص تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 ، أنه وصل عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات الشهادة الإعدادية 2022 في المحافظة نحو 88870 طالب ، و حضر منهم 88723 طالب، وقد بلغت نسبة النجاح نحو 80.11%، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية نحو 85.11% في حين بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% و97.3% للصم.

التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

يمكن للطلاب التقدم على تظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، وذلك وفقًا للخطوات التالي:

يذهب الطالب إلى الإدارة التعليمية في المحافظة التابع لها الطالب. يتسلم نموذجا يدون فيه المواد التي يرغب تقديم التظلم فيها، من قبل شئون الطلاب. يقوم بسداد 25 جنيها للمادة الواحدة. يأخذ الطالب أصل إيصال السداد والنموذج يقدمه للكونترول. يطلع الطالب على صورة من ورقة إجابته في الامتحان. وفي حالة وجود أي سؤال غير مصحح يجري تسجيله في الكونترول. ومن ثم يتم تحديد موعدا للموجهين لمراجعة التظلمات.

لا زالت تتواصل عمليات البحث عبر محركات البحث الالكترونية بتساؤل طلاب الصف الثالث الاعدادي عن رابط وكفيقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022، هذا وكما ذكرنا لكم ان النتائج تم توفيرها من قِبل وزارة التربية والتعليم على الموقع الرسمي للوزارة ويمكن الحصول عليها الآن من خلال هذا الموقع بكل سهولة.

شهدت الساعات الاخيرة اعتماد وزارة التربية والتعليم المصرية لنتيجة الشهادة الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022 الدور الاول، كما شهدت ايضاً طرح الوزارة لنتائج العديد من المحافظات المصرية خلال موقع النتائج “موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي”، وبهذا فإنة مُتاح الآن التوجة الى بوابة النتائج للإطلاع بكل سهولة على نتائج الطلاب برقم الجلوس.

يسيطر على طلاب الصف الثالث الاعدادي الان حالة من التوتر والقلق وخاصة ً طلاب المحافظات التي لم تظهر بها نتيجة الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام بعد، حيث انة تعمل الآن المديريات التعليمية على تجهيز النتائج وتعمل على اعمال رصد وتجميع الدرجات ليتم رفع النتائج على بوابة نتائج التعليم الاساسي في غضون الساعات القليلة القادمة.

لقد تم اعتماد نسبة نجاح عالية بين اعداد كبيرة من الطلاب في جميع المحافظات المصرية، وكان ذلك بعد ان تم الاعلان عن نسب النجاح الخاصة بالشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية، على ان تصدر النتيجة الخاصة بالطلاب الكترونيا ومن خلال بعض البيانات البسيطة التي يتم طلبها من كل طالب داخل الموقع الالكتروني المحدد والمُعلن في الاعلى.

واخيراً إظهرت وزارة التربية والتعليم المصرية خلال الدقائق القليلة السابقة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022 الدور الاول في محافظة القليوبية والعديد من المحافظات الاخرى التي لم تكن تظهر بها النتائج بعد، حيث قد طرحت الوزارة هذة النتائج خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي، ويمكن الآن الحصول عليها بكل سهولة.