نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إظهار نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 عبر بوابة النتائج الرسمية برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022، أصبح من السهل على الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بسهولة من خلال الرقم القومي وتسجيل بياناته بدقة، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم رفع نتائج الطلاب 2022 على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي ومن خلال رابط منصة نتائج الشهادة الاعدادية ومنصات مديريات التربية والتعليم للمحافظات المختلفة بعد ان تنتهي المحافظات من اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بكل محافظة على حدى ليتم بعدها رفع النتائج على الانترنت، هذا ونرصد اليكم من خلال موقعنا ثقفني الاخباري كافة تفاصيل الاطلاع الكترونياً على النتائج برقم الجلوس لجميع المحافظات المصرية بر البوابة الالكترونية لنتائج الطلاب.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022

يتم استخراج نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 بالرقم القومي للطالب عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الدخول إلى رابط البوابة واتباع ما يلي:

زيارة رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي .

. اختيار الشخادة الاعدادية للاستعلام.

ثم تحديد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022

يكتب الطالب بعدها رقمه القومي، ليتم في نهاية الخطوات النقر على عرض النتيجة.

أيضًا فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم منصة نتائج الشهادة الاعدادية، والتي يتم من خلالها اختيار اسم المحافظة التي يتبعها الطالب من قائمة المحافظات، ثم في الخانة التي تليها يتم كتابة رقم جلوس الطالب، ليضغط على عرض النتيجة وتظهر له النتيجة أمامه بالدرجات.

ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022

أيضًا فقد عملت وزارة التربية والتعليم على إتاحة رقم تليفون أرضي يتمكن الطلاب من استخراج نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 من خلاله، حيث يتم الاتصال على الرقم التليفون الأرضي 09000100، كما يمكن الاتصال من خلال الهاتف المحمول عبر الاتصال على الرقم 5757، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 لباقي المحافظات في الساعات المقبلة ليتم الاستعلام عن النتائج بالرقم القومي وبرقم جلوس الطالب.