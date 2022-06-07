نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القليوبية الأن على الموقع الرسمي لنتائج الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القليوبية، قام الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية بتأكيد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القليوبية بعد الانتهاء من أعمال رصد الدرجات والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، حيث تجري أعمال الانتهاء من رصد الدرجات على قدم وساق ليتم اعتماد النتيجة بعدها على الفور من قبل السيد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، على أن يتم عقب ذلك نشر أسماء أوائل الطلاب، ليتم رفع النتائج بعدها على موقع مديرية التربية والتعهليم لمحافظة القليوبية، هذا وسوف نقدم لكم خلال فقرات هذا المقال كل ما يخص الاطلاع الكترونياً عن النتائج برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القليوبية

من المنتظر أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القليوبية في الساعات القليلة المقبلة، بعد أن يعتمد النتيجة السيد المحافظ، وهذا بعد الانتهاء من جميع أعمال رصد درجات الطلاب، والتي قد بدأت في يوم السبت الماضي، وقد أشارت مصادر مسؤولة أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القليوبية من المقرر أن يتم الاعلان عنها في غضون 48 ساعة فقط، حتى تكون النتائج متاحة لجميع الطلاب بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي ومنصة مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

من السهل على جميع الطلاب واولياء الامورالاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القليوبية بعد أن يتم اعتمادها الكترونيا من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي بعد رفع النتائج على البوابة، ويتم هذا من خلال اتباع التالي:

الدخول أولًا إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمي.

ثم اختيار الشهادة الاعدادية.

يتم بعد اختيار نتيجة الصف الثالث الاعدادي، واختيار المحافظة والفصل الدراسي الثاني 2022.

ثم يقوم الطالب بكتابة رقمه القومي ليضغط على عرض النتيجة للاستعلام.

كما يمكن للطالب الدخول إلى منصة مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية للاستعلام عن النتيجة الكترونيا برقم الجلوس ورقمه القومي.

الأن وبشكل رسمي اصبحت نتيجة الشهادة الاعدادية متوفرة لطلاب محافظة القليوبية وكافة المحافظات الاخرى على بوابة نتائج التعليم الاساسي، حيث قد انهت الوزارة مؤخراً رصد درجات الطلاب، وقامت بطرحها بشكل الكتروني خلال بوابة النتائج ليتمكن كل طالب من استخراج النتيجة الخاصة بة من خلال البوابة الالكترونية عن طريق رقم الجلوس.