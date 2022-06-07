نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت هُنا: نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس والاسم الصف الثالث الاعدادي على موقع مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي الثليوبية على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية البوابة الالكترونية لنتائج الامتحانات الاعدادية، في إطار الخدمات التي يقدمها موقع ثقفني للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من أجل التسهيل عليهم في الحصول على نتيجه الشهاده الاعداديه ٢٠٢٢ القليوبيه بالاسم فقط للفصل الدراسي الثاني.

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال رصد درجات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات واشكت على الانتهاء، موضحًا أن العمل بجري على قدم وساق للانتهاء منها، تمهيدا لاعتمادها من جانب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ثم يتم بعدها نشر أسماء الأوائل من الطلاب، لتظهرنتيجة الاعدادية القليوبية بعدها على موقع المديرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2022

تحديث: اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبلغ عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الف و533 طالب وطالبة، أدى الامتحان 115 ألف و480 طالبا وطالبة.

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2022 والتي من المرتقب اعتمادها خلال اليومين المقبلين عقب انتهاء أعمال رصد الدرجات، وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الرصد والمراجعة بدأت يوم السبت الماضي، وتم الانتهاء من الكثير منها وعلى أكمل وجه ممكن.

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سوف تكون نتيجه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية الترم الثانى 2022 متاحة بعد ساعات للطلاب بالاسم ورقم الجلوس عبر المنصات الإلكترونية المحافظة ومديرية التربية والتعليم فضلاً عن موقع ثقفني (نوفر لكم رابط مباشر).

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موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية نتيجة الاعدادية بدأ يستعد لاستقبال طلبات الجمهور من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2022 بالاسم فقط ورقم الجلوس، حيث أنه سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية بعد اعتمادها من المحافظ خلال ساعات.

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جاءت أسماء الأوائل كالآتي:

يوسف رجب إبراهيم (إدارة طوخ) بمدرسة الشهيد محمد السباعي الإعدادية بنين بميت كنانة بمجموع 280 درجة.

الطالبة سارة محمدي سعيد محمدي محمود بمدرسة الشهيد ماهر السيد مصطفى بالعمار بإدارة طوخ التعليمية بمجموع 280 درجة.

الطالبة نيرة مصطفى مطاوع محمد عثمان بمدرسة 15 مايو الإعدادية بنات بإدارة بنها التعليمية بمجموع 280 درجة.

الطالب مهاب أحمد أبوزيد الدسوقى شرف بمدرسة كفر شكر الرسمية للغات بإدارة كفر شكر بمجموع 280 درجة.

الطالب إيرينى كمال اسحق بمدرسة منارة الكرداسى بإدارة الخصوص بمجموع 280 درجة.

الطالبة بسنت إيهاب سمير مغاورى بمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي بإدارة العبور بمجموع 279.5 درجة.

الطالبة فاطمة عمر محمد حافظ بمدرسة طلائع الفاروق عمر بإدارة الخصوص بمجموع 279.5 درجة.

الطالب عمر أحمد السيد أحمد صبيح بمدرسة مصطفى كامل الرسمية لغات بإدارة بنها التعليمية بمجموع 279.5 درجة.

الطالبة ريتاج حلمى مصطفى بمدرسة طلائع الفاروق عمر بإدارة الخصوص بمجموع 279 درجة.

الطالب محمد أحمد على عبدالسميع محمد النمكى بمدرسة مستقبل الصديق بإدارة الخصوص بمجموع 279 درجة.

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