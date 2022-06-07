نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ثالثه إعدادي” رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي للإستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي هو الرابط الذي من خلاله يتم رفع نتائج الطلاب في المراحل التعليمية من صفوف النقل للتعليم الأساسي وايضاً نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 جميع المحافظات، حيث يتثنى لطلاب الشهادة الاعدادية الاستعلام عن نتائجهم من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي بالرقم القومي الخاص بكل طالب على مستوى محافظات مصر، وحتى الآن لم تنته عدد من المحافظات من اعتماد النتائج ورفعها على البوابة والمنصات الالكترونية التعليمية المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وخلال ساعات مقبلة يتم اعتماد جميع النتائج لرفعها على الانترنت والاستعلام عنها برقم جلوس الطالب والرقم القومي والاسم، تابعو السطور القادمة للتعرف على المزيد من التفاصيل.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي

رقمنة الخدمات التعليمية أصبحت هي الملاذ الأسهل لجميع الطلاب وأولياء الامور على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث يتمكن الجميع من استخراج نتائج الطلاب بسهولة ومن خلال ضغطة زر واحدة واتباع بعض الخطوات البسيطة التي تنتهي في دقائق، ويعد رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي هو واحد من الروابط الالكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم ليستطيع الطلاب من خلالها من استخراج نتائجهم على الفور، ولاسيما نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022.

الاستعلام عن نتائج الطلاب 2022 الكترونيا

من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي يستطيع الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج الطلاب 2022 للفصل الدراسي الثاني الكترونيا بسهولة، ويمكن ايضاً لطلاب الصف الثالث الاعدادي استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 أون لاين عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي باتباع الخطوات التالية:

الدخول أولًا إلى رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الرسمي.

ثم اختيار منها نتيجة المرحلة الاعدادية.

تنتقل بعدها غلى صفحة تشتمل على بعض البيانات التي يجب عليك ملئها.

حيث عليك بكتابة الرقم القومي ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني والصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2022.

بعدها انقر على زر عرض النتيجة لتظهر لك النتيجة.

وبعد انتظار دام طويلاً من قِبل طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة القليوبية والعديد من المحافظات الاخرى، فقد اظهرت وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد ان انتهت من اعمال رصد درجات الطلاب خلال الساعات القليلة السابقة، وبهذا بإن النتائج مُتاح الآن رسمياً على بوابة نتائج التعليم الاساسي التابعة للوزارة.