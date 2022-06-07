بلغاريا ترفض إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جدد رئيس الوزراء البلغارى كيريل بيتكوف، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده المتمثل فى عدم إرسال أسلحة لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها تكتفى بالمساعدات الإنسانية وإصلاح الأسلحة.





وذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، أن قرار بيتكوف جاء ردًا على إرسال سفير أوكرانيا فى صوفيا، فيتالى موسكالينكو، مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية البلغارية يطلب فيها تزويد أوكرانيا بالأسلحة وعلى وجه الخصوص أسلحة الحقبة السوفيتية التى تمتلكها بلغاريا ويمكن لأوكرانيا استخدامها.

وأضافت الوكالة، أن وزارة الخارجية ردت بالقول إنها أحالت الطلب إلى "المؤسسات المعنية" ليعلن بيتكوف - اليوم للصحفيين - أن هناك قرارًا برلمانيًا بشأن المساعدة العسكرية الفنية لأوكرانيا و"سنلتزم بقرار الجمعية الوطنية بعدم تصدير أسلحة إلى أوكرانيا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "البرلمان البلغارى صوت فى 4 مايو الجارى على تفويض الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لمساعدة أوكرانيا، بما فى ذلك إصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية فى المصانع البلغارية، قائلا : "لا أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة فتح هذا الموضوع كل أسبوعين".

وأضاف: "أعتقد أننا فعلنا الكثير حتى الآن لأوكرانيا، على مستوى دعم اللاجئين، وعلى مستوى الدعم المالى والمساعدات الإنسانية، وأننا سنصلح معداتهم، التى لا يمكن إصلاحها فى مكان آخر".

وأعرب رئيس الوزراء البلغارى عن اعتقاده بأن "الدولة البلغارية فعلت ما يكفى فى هذا الاتجاه وستواصل دعمها".