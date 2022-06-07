العالم اليوم - الاقتصاد السعودي يحقق نموا فصليا هو الأعلى منذ 2011

انتم الان تتابعون خبر الاقتصاد السعودي يحقق نموا فصليا هو الأعلى منذ 2011 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:15 صباحاً - نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 9.9% في الربع الأول، بما يزيد على تقدير أولي الشهر الماضي بلغ 9.6%، بحسب بيانات رسمية للهيئة العامة للإحصاء.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 698 مليار ريال ( حوالي 187 مليار دولار) خلال الربع الأول 2022، مقارنة بـ634.9 مليار ريال ( ما يعادل 170 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 26961 ريالا (ما يعادل 7187 دولارا) في الربع الأول من عام 2022، في ارتفاع بنسبة 33.8% عن نفس الربع من عام 2021.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن معدل النمو خلال الربع الأول 2022 يعد الأعلى منذ الربع الثالث 2011.

وعزت الهيئة هذا النمو في الأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 20.3%.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى بـ2.6% عن الربع الرابع، بينما ارتفع النشاط النفطي 2.9% على أساس فصلي.

وقالت هيئة الإحصاء السعودية إن أنشطة البترول والغاز الطبيعي كانت أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32.4%.

وارتفع النشاط غير النفطي 3.7% أو 0.9% عن الربع السابق. كما ارتفع النشاط الحكومي 2.4% على أساس سنوي، لكنه تراجع 0.9% عن الربع الرابع.

وكان صندوق النقد الدولي رفع في أبريل توقعات النموالاقتصادي للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى 7.6% في 2022، بسبب ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره، من 3.2% في 2021.