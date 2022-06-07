العالم اليوم - الملكة إليزابيث تحرم هاري وميغان من "الصورة المنتظرة"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:15 صباحاً - منعت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، من تصويرها مع ابنتهما الرضيعة، خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني لتولي الملكة عرش البلاد.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، الثلاثاء، إن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاما، التقت ابنة هاري وميغان، ليليبت، الخميس الماضي.

وكان الزوجان يريدان أن يوثق المصورون هذا اللقاء بين الملكة والرضيعة التي رأت النور العام الماضي، لكن جرى إبلاغهما بأن هذا أمر متعذر لأن "اللقاء كان عائليا وخاصا".

وكان القصر قلقا من احتمال أن أي صور يجري التقاطها للقاء من طرف هاري وميغان، ربما تظهر لاحقا في وسائل إعلام أميركية.

وتضررت العلاقة بين الزوجين والملكة عندما تجاهلا إبلاغها بأنهما سيطلقان على ابنتهما اسم ليليبت، وهو لقب الملكة عندما كانت طفلة.

وجاءت هذه التقارير بعدما غادر الأمير هاري وزوجته الأميركية بريطانيا متجهين إلى الولايات المتحدة، قبل ساعة من نهاية احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة.

وكان هاري وميغان قد أعلنا في عام 2020 التخلي عن واجبتهما الملكية، وانتقلا إلى الولايات المتحدة للعيش هناك.