الفلبين تسجل 5 إصابات بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية اليوم الثلاثاء - أنها تعمل على دراسة الأعراض التى شعر بها المصابون، ومتابعة الحالة الصحية للمخالطين لهم.
يذكر أن السلالتان "بى إيه. 4" و"بى إيه. 5" الفرعيتان من المتحور أوميكرون يمكنهما خداع الأجسام المناعية المتكونة فى الجسم من إصابات سابقة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
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