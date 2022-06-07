«شؤون المسجد النبوى» تكمل استعداداتها لاستقبال الحجاج

جدة - نرمين السيد - أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم ما قبل الحج، من خلال تنظيم الحشود البشرية وتسهيل حركتهم داخل المسجد النبوى وتنسيق الجهود بين جماع الجهات ذات العلاقة، لخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوى.





وتعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، على التنسيق الدائم والمستمر بين مختلف إداراتها لتنفيذ الخطط والبرامج والحملات المعدة لموسم الحج، لتقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، كما تعمل على تسخير كل التقنيات والتطبيقات الذكية لتطوير منظومة الخدمات والأعمال المقدمة، بالإضافة لتهيئة المسجد النبوى وتجهيزه بالسجاد والسقيا، وتكثيف برامج التنظيف والتعقيم والصيانة، وتسهيل تنقل الزوار عبر عربات الجولف والعربات المتنقلة، وتقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية ليؤدى المصلون عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة. يذكر أن طلائع ضيوف الرحمن بدأوا بالوصول إلى المدينة المنورة لأداء فريضة حج هذا العام، حيث استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى، السبت الماضى، أولى رحلات الحج القادمة من إندونيسيا.

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