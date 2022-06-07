أكثر من 30%.. حرب أوكرانيا ترفع تكاليف السفر وتذاكر الطيران

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس التنفيذى لشركة "دلتا إيرلاينز"، إد باستيان، أن الطلب فاق التوقعات، مشيرًا إلى أن الأسعار هذا الصيف قد تكون أعلى بنسبة 30% عن مستوياتها قبل الوباء.
وأضاف أن الطلب لم يفرق بين فئات المسافرين أو أهدافهم، إذ شهدت الصناعة طلبًا مرتفعًا سواء للأعمال أو السفر الدولى، وغيرها.
ويمثل وقود الطائرات الآن ما يصل إلى 38% من متوسط تكاليف شركة الطيران، ارتفاعًا من 27% فى السنوات التى سبقت عام 2019، كما أنه بالنسبة لبعض شركات الطيران منخفضة التكلفة، يمكن أن تصل إلى 50%.
وقال محللون فى شركة "سيتى جروب" إن بعض المستثمرين يعتقدون أن شركات الطيران قد تسعى إلى زيادة رسوم الوقود كوسيلة للتكيف.
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