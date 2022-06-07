جدرى القرود يصل إلى 12 ولاية أمريكية

جدة - نرمين السيد - أظهرت إحصائية صادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن حالات الإصابة بجدرى القرود مستمرة فى الزيادة، وتأكد وجودها فى 12 ولاية، بالإضافة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.





وأشارت الإحصائية إلى أن 31 مواطنا أمريكيا تعرضوا للعدوى بالمرض، أو يفترض أنهم تعرضوا له بعد أن بينت الفحوص إصابتهم بأحد فيروسات "أورثوبوكس"، وهى الأسرة الفيروسية التى ينتمى إليها جدرى القرود. يذكر أن ولاية نيويورك تضم أعلى عدد من الحالات "7"، تليها ولاية كاليفورنيا "4"، ثم فلوريدا "4"، ثم كولورادو "3"، وإلينوى "2"، ثم يوتا "2"، وتتساوى واشنطن بحالة واحدة مع كل من جورجيا وبنسلفانيا وهاواى وماساتشوسيتس.

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