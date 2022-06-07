عاجل- بايدن يعلن الطوارئ فى الولايات المتحدة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، حالة الطوارئ فى البلاد لمواجهة نقص الكهرباء. وقال بايدن إن "عوامل عدة تهدد قدرة الولايات المتحدة على إنتاج الكهرباء التى تحتاجها، لذلك أعلن وجود حالة طوارئ بسبب تهديدات لتوافر قدرة كافية لتوليد الكهرباء لتلبية طلب المستهلكين". يشار إلى أنه فى وفت سابق، كان قد حذر سكان عدة ولايات فى الغرب والغرب الأوسط للولايات المتحدة من انقطاع محتمل للتيار الكهربائى هذا الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد والجفاف.

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