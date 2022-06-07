موسكو تكشف لعبة المخابرات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال أنطونوف، فى بيان صدر عن السفارة الروسية فى الولايات المتحدة ونشر فى صفحتها على "التليجرام": "يتعرض الصحفيون الروس العاملون فى الولايات المتحدة للمضايقة، يواجهون حظرًا مباشرًا للبث فى الأراضى الأمريكية، ولديهم وصول محدود إلى الفعاليات الرسمية، كما أن عملية الحصول على تأشيرات العمل معقدة، ويتم تجميد حساباتهم المصرفية، ويحاول موظفو الاستخبارات إقناعهم بالتعاون معهم".
وأضاف السفير أن واشنطن تحاول أيضا تنظيم حصار إعلامى للمتحدثين باسم بلادنا فى أراضيها، قائلًا: "محاولات عديدة للسفارة لإبلاغ المواطنين الأمريكيين العاديين بموقفنا من أهم مسائل السياسة الدولية ترفضها وسائل الإعلام المحلية بشكل قاطع مع استثناءات نادرة كـ "دعاية خبيثة"، ولا توجد إمكانية لنشر المعلومات حتى على أساس تجارى".
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فى وقت سابق بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية حاولوا إقناع رئيس مكتب صحفى تابع لإحدى وسائل الإعلام بالتعاون معهم، فيما تواصل الولايات المتحدة فرض المزيد من القيود على الصحفيين بهدف تخويفهم ودفعهم للمغادرة.
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