الولايات المتحدة تمنع دولتين من المشاركة فى قمة الأمريكتين

جدة - نرمين السيد - استبعد البيت الأبيض، أمس الاثنين، كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا من قمة الأمريكتين التى استضافتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما دفع الرئيس المكسيكى إلى الوفاء بتهديده بتخطى الحدث لأن جميع الدول فى نصف الكرة الغربى لم تتم دعوتها.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قد تقلل مقاطعة الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وبعض القادة الآخرين من أهمية القمة فى لوس أنجلوس، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى معالجة الهجرة الإقليمية والتحديات الاقتصادية.

ويأمل الرئيس جو بايدن، وهو ديمقراطى، فى إصلاح العلاقات مع أمريكا اللاتينية التى تضررت فى عهد سلفه الجمهورى، دونالد ترامب، وإعادة تأكيد نفوذ الولايات المتحدة ومواجهة غزوات الصين.

قال مسؤول أمريكى كبير إن قرار عزل كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا جاء بعد أسابيع من المداولات المكثفة وكان بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان وانعدام الديمقراطية فى الدول الثلاث.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن إدارة بايدن "تتفهم" موقف المكسيك، لكن "أحد العناصر الرئيسية لهذه القمة هو الحكم الديمقراطى، وهذه الدول ليست نماذج، بعبارة ملطفة".

وقال الرئيس المكسيكى للصحفيين إن وزير خارجيته مارسيلو إبرارد سيحضر القمة مكانه، مضيفًا أنه سيلتقى بايدن فى واشنطن الشهر المقبل، وهو ما أكده البيت الأبيض.

وقال لوبيز أوبرادور "لا يمكن أن تكون هناك قمة للأمريكتين إذا لم تشارك كل دول القارة الأمريكية".

ويثير غياب لوبيز أوبرادور عن الاجتماع، الذى من المقرر أن يفتتحه بايدن الأربعاء، تساؤلات حول مناقشات القمة التى تركز على كبح الهجرة عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وهى أولوية بالنسبة لبايدن، وقد تكون إحراجًا دبلوماسيًا للولايات المتحدة.

لكن مسؤولا كبيرا فى الإدارة الأمريكية أصر على أن عدم حضور لوبيز أوبرادور لن يعيق طرح بايدن لمبادرة الهجرة الإقليمية، فيما يتوقع البيت الأبيض حضور ما لا يقل عن 23 رئيس دولة وحكومة، والتى قال المسؤول إنها ستكون متماشية مع القمم السابقة.

وانتقد السيناتور الأمريكى روبرت مينينديز، وهو ديمقراطى ورئيس لجنة العلاقات الخارجية القوية بمجلس الشيوخ، الرئيس المكسيكى، قائلاً إن قراره الوقوف إلى جانب من وصفهم بـ "الطغاة والمستبدين" سيضر بالعلاقات الأمريكية المكسيكية.