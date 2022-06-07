مقتل مسلحين فى مواجهة مع القوات الهندية بولاية جامو وكشمير

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن تغريدة لشرطة منطقة "كشمير" -عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- أن أحد المسلحين باكستانى ويدعى طفيل، موضحة أن المواجهة بين قوات الأمن والمسلحين بدأت فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلى للهند.
يشار إلى أن مسلحا باكستانيا آخر ينتمى إلى جماعة "لشكر طيبة" قد قتل أمس الإثنين، خلال مواجهة مع قوات الأمن فى منطقة "بارامولا".
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