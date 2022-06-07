الصين تسجل 209 إصابات جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:22 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إن بر الصين الرئيسي سجل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السادس من يونيو حزيران منها 57مصحوبة بأعراض و152 بدون أعراض.

وأضافت أن الصين رصدت في اليوم السابق 171 إصابة جديدة منها 31 ظهرت عليها أعراض و140 بدون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى السادس من يونيو حزيران 224398 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وسجلت العاصمة بكين إصابتين جديدتين بدون أعراض مقابل حالة واحدة في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته الحكومة المحلية. ولم يتم رصد أي حالات مصحوبة بأعراض في بكين في السادس من يونيو حزيران، مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة مصحوبة بأعراض، انخفاضا من أربع حالات في اليوم السابق وسبع إصابات بدون أعراض مقابل أربعة قبل يوم.