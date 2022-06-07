العالم اليوم - اشتر الآن وادفع لاحقا.. "أبل" تغري عشاقها بخدمة جديدة

انتم الان تتابعون خبر اشتر الآن وادفع لاحقا.. "أبل" تغري عشاقها بخدمة جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:15 صباحاً - كشفت شركة "أبل" الأميركية خلال مؤتمرها السنوي للمطورين عن خدمة جديدة، تمكن المستخدمين من شراء منتجاتها والدفع لاحقا.

وسيكون بمقدور المستخدمين الدفع على 4 أقساط موزعة على 6 أسابيع، من دون أي رسوم أو فائدة.

وستتوفر الخدمة الجديدة واسمها Apple Pay Later في الأماكن التي يتم قبول "أبل باي" فيها، وستدار من خلال تطبيق Wallet، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقالت "أبل" في بيان: "ستقبل الخدمة الجديدة في أي مكان تقبل فيه (أبل باي)، باستخدام شبكة ماستر كارد".

وتأتي الخدمة الجديدة ضمن تحديث نظام iOS 16، حيث سيمثل منافسا لخدمات تقسيط مماثلة مثل "كلارنا" و"أفيرم".