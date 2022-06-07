نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع كاش 100,000 خلال 24 ساعة دون كفيل أو تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي نقدي بقيمة مالية ربما تصل إلى 100,000 ريال سعودي من أجل توفير المتطلبات اللازمة للعملاء من احتياجات سواء زواج أو تعليم اووسفر أو تجديد منزل فمن خلال تلك التمويل الشخصي السريع والذى يتميز بالايداع الفوري لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة فقط من التقديم يحصل العميل على التمويل الشخصي بصورة فورية وأيضاً طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

إيداع كاش 100,000 خلال 24 ساعة لدى شركة التيسير

شركة التيسير للتمويل صممت العديد من العروض التمويلية الميسرة والمرنة للأفراد وأيضاً تقدم فرصة الحصول على أسرع تمويل شخصي بدون كفيل وكذلك دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ولكن هناك بعض الشروط البسيطة والتي حددتها شركة التيسير للتمويل من أجل الحصول على الموافقة السريعة على طلب التمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المواطن المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يشترط أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر في عمله.

كما يشترط كذلك أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر عند التقديم لطلب التمويل.

مزايا التمويل الشخصي الكاش لدى شركة التيسير للتمويل

القرض النقدي الكاش لدى شركة التيسير للتمويل متوفر اونلاين بأسرع وقت وكذلك دون الحاجة إلى العديد من المستندات ويتميز أيضاً التمويل الكاش من شركة التيسير بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ويتميز أيضاً بالآتي