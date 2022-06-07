هنا نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بأن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سوف يقوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022، وذلك بعدما أعلن المسئولين عن كنترول إعدادية القليوبية انتهاء كافة الأعمال المتعلقة بإعلان النتيجة، حيث انتهت خلال الساعات الماضية كافة الأعمال المتعلقة بإعلان النتيجة وكان أخرها رصد الدرجات على الحاسب الآلي وترتيب الطلاب الأوائل الذي استطاعوا الحصول على أعلى الدرجات في مختلف المواد.

كيف تحصل على نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس؟

يمكن الحصول على نتيجة الإعدادية بالقليوبية، بعد اعتماد النتيجة من قبل محافظ القليوبية بطريقة سهلة وذلك من خلال إتباع الخطوات السهلة التالية:-

يتم بعد ذلك إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة، حيث سوف تظهر النتيجة أمام الطالب، بشكل سريع وبلا أي مجهود.

كذلك فإنه يمكن لكم أعزائي طلبة وطالبات إعدادية القليوبية، مشاركتنا في استخراج النتيجة لتكون أول من يعرفها، فقط كل ما عليك القيام به هو ترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، وسوف نتولى بالنيابة عنك استخراج النتيجة ومن ثم عرضها عليك فور انتهاء السيد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان للنتيجة.

وقد أعلن السادة المسئولين عن نتيجة الإعدادية في القليوبية، بأن النتيجة هذا العام أعلي من الأعوام الماضية، وهذا يدل على الجهد الكبير الذي بذله أبناؤنا الطلبة وطالبات في الصف الثالث الإعدادي هذا العام في المذاكرة من أجل التفوق والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية.

وتعد الشهادة الإعدادية، هي أخر حلقة من حلقات التعليم الأساسي، حيث ينتقل الطالب أو الطالبة بعدها إلى المرحلة الثانوية، وهذه المرحلة تنقسم إلى نوعين من التعليم وهما التعليم العام والذي تتجه إليه أنظار أغلب الطلاب الحاصلين على مجموع كبير في الشهادة الإعدادية، والنوع الثاني من التعليم وهو التعليم الفني بنوعية الثلاث سنوات والخمس سنوات، والذي يتكون من عدة شعب وهي التعليم الصناعي، والزراعي والتجاري … إلخ.

ويتمني موقع ثقفني لجميع الطلبة والطالبات التفوق والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية، ولا تنسوا ترك تعليق في الأسفل من أجل مساعدتكم في الحصول على النتيجة يتضمن الاسم ورقم الجلوس.