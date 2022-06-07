نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 هناك الكثير من الموضوعات التي تشغل اهتمام عدد كبير جداً من الأسر المصرية خلال الفترة الأخيرة وهذا بالاخص بعد أنتهاء العام الدراسي، حيث تعد الشهادة الإعدادية الأزهرية مصدر للبحث خلال الفترة الاخيرة بالاخص بعد الانتهاء من كافة الإختبارات يوم الأربعاء الماضي 1 يونيو 2022، ومن ذلك الوقت بدأ عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالبحث عن موعد ظهور النتيجة وطريقة استخراجها، حيث تعد الشهادة الإعدادية مرحلة انتقالية هامة لجميع الطلاب والطالبات وهذا لأنه يتم تحديد المرحلة الدراسية التي سيكتمل فيها الطلاب مستقبلة التعليمية ولذلك من المتوقع ظهور النتيجة قريبا جدًا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي لجميع المحافظات الترم الثاني 2022

يبحث عدد كبير من الطلاب الصف الثالث الإعدادي الازهرية من جميع المحافظات الذين ينتظرون اعلان النتيجة وهذا لئطمئنان على النتيجة، حيث بدأ أولى امتحانات الصف الثالث الإعدادي لجميع المحافظات يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022 وكانت مادة الفقه واللغة العربية واستمرت لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء 1 يونيو 2022، كما وضح الإدارة التعليمية الخاصة بالأزهر الشريف على أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري ستكون إلكترونية عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة للأزهر الشريف، ولذلك حرصنا على تقديم الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الأزهرية، كما يمكن للطلاب والطالبات الصف الثالث الإعدادي استخراج النتيجة بالخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الرسمية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الشهادة الإعدادية.

ثم قم بتحديد الصف الدراسي الثاني.

قم بإدخال اسم الطالب رباعي.

ثم إدخال رقم الجلوس.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة.

فور ظهور النتيجة على الفور سيظهر أمامك النتيجة مع بيان نسبة النجاح والدرجات.

الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

حيث شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على البدء في عملية التصحيح لجميع لجان التصحيح في جميع المحافظات فور الانتهاء من الإختبارات وبالفعل النتيجة الآن في مرحلة التصحيح، وأكد على أن النتيجة ستظهر فور رصدها اعتمادها على الفور سيتم رفعها على المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة القطاع الأزهرية، وأكد على أنه سيتم فتح باب التظلمات فور إعلان النتيجة.

ما زال حتى الآن يتنظر الملايين من طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري موعد ظهور النتيجة، حيث يتم الآن تصحيح الإختبارات في لجان التصحيح ولم يعلن أحد من مسؤولي الأزهر عن موعد محدد للأعلان عن النتيجة ولكن على جميع الطلاب الهدوء والصبر و متابعة أخبار النتيجة لحظة بلحظة عبر موقعنا المتميز ثقفني وفور اعتمادها سيتم رفعها على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي الأزهري

يتساءل عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي الأزهري فهي تختلف عن الشهادة الإعدادية لتربية والتعليم، وهي على النحو التالي:

مادة القرآن الكريم من 50 درجة.

التربية الإسلامية من 50 درجة.

اللغة العربية من 50 درجة.

مادة العلوم من 25 درجة.

الدراسات الإجتماعية من 25 درجة.

مادة الرياضيات من 50 درجة.

اللغة الانجليزية من 25 درجة.

على أن يكون المجموع الكلى للشهادة الإعدادية الأزهرية 275 درجة.