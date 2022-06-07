نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالعراق عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالعراق أعلنت بعض المحافظات بدولة العراق عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، ولكن هناك بعض المحافظات التي مازالت عمليات تصحيح الاختبارات مستمرة، حيث انتهى الطلاب من أداء الاختبارات في بعض المحافظات قبل الأخري، لذلك لم يتم ظهور نتيجة جميع محافظات دولة العراق مرة واحدة، فقد أدي الطلاب الإمتحانات وسط حالة من التنظيم والاستقرار، دون رصد أي شكاوي عن صعوبة الامتحانات، حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط مع عدد أسئلة بسيطة صعبة لتحديد مستوى تفكير وذكاء كل طالب، ومنذ أن انتهت جميع الاختبارات وبدأ الطلاب يبحثون بشكل يومي عن رابط النتيجة، لذا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة سادسة ابتدائى.
نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالعراق
نلاحظ حالة القلق الظاهرة على طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق وأولياء أمورهم، لذا نتابع مع حضراتكم موعد الإعلان عن النتيجة والتي ظهرت في بعض المحافظات، حيث كانت الإدارات التعليمية في متابعة يومية للجان الإمتحانات لمتابعة نظام سير الامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والأمنية، وقد انتهت الإمتحانات في أمان وهدوء.
خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول
منحت وزارة التربية والتعليم العراقية طلاب الصف السادس الابتدائي عدة اختبارات للحصول على النتيجة بكل سهولة، حيث يمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدرسة التابع لها، أو من خلال لينك المحافظة المقيم فيها الطالب، أو من خلال لينك الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، كما يمكن الحصول عليها من خلال موقع الوزارة، وتتم هذه الخطوة من خلال إتباع الآتي.
- تتم الخطوة الأولي من خلال توجه الطالب إلى محرك البحث المتاح على جهازه.
- بعدها يتم كتابة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- اضغط على رابط الموقع بعد ظهوره أمامك.
- اختيار نتائج الصف السادس الابتدائي.
- تحديد اسم الطالب والصف الدراسي والعام الدراسي ورقم الجلوس.
- انقر على كلمة عرض النتائج.
- سوف تظهر النتيجة أمامك مباشرة على هيئة pdf موضح فيها درجات جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي.
- يمكنك الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدرسة أو من خلال موقع الإدارة التعليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهرت الآن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالعراق عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.