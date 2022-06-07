نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالعراق عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالعراق أعلنت بعض المحافظات بدولة العراق عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، ولكن هناك بعض المحافظات التي مازالت عمليات تصحيح الاختبارات مستمرة، حيث انتهى الطلاب من أداء الاختبارات في بعض المحافظات قبل الأخري، لذلك لم يتم ظهور نتيجة جميع محافظات دولة العراق مرة واحدة، فقد أدي الطلاب الإمتحانات وسط حالة من التنظيم والاستقرار، دون رصد أي شكاوي عن صعوبة الامتحانات، حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط مع عدد أسئلة بسيطة صعبة لتحديد مستوى تفكير وذكاء كل طالب، ومنذ أن انتهت جميع الاختبارات وبدأ الطلاب يبحثون بشكل يومي عن رابط النتيجة، لذا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة سادسة ابتدائى.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالعراق

نلاحظ حالة القلق الظاهرة على طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق وأولياء أمورهم، لذا نتابع مع حضراتكم موعد الإعلان عن النتيجة والتي ظهرت في بعض المحافظات، حيث كانت الإدارات التعليمية في متابعة يومية للجان الإمتحانات لمتابعة نظام سير الامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والأمنية، وقد انتهت الإمتحانات في أمان وهدوء.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول

منحت وزارة التربية والتعليم العراقية طلاب الصف السادس الابتدائي عدة اختبارات للحصول على النتيجة بكل سهولة، حيث يمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدرسة التابع لها، أو من خلال لينك المحافظة المقيم فيها الطالب، أو من خلال لينك الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، كما يمكن الحصول عليها من خلال موقع الوزارة، وتتم هذه الخطوة من خلال إتباع الآتي.