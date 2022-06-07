نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صنع ايس كريم بدون ماكينة وايس كريم الاوريو وانواع اخرى كثيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع دخول فصل الصيف تبحث العديد من الأمهات عن طرق لصنع الأيس الكريم اللذيذ الذي يعتبر الراعي الرسمي لفصل الصيف.

وتبحث دائما عن طرق جديدة لصنع الأيس كريم وصنع أطعمة مختلفة من الأيس كريم لضمان نظافته ونظافة المكونات المستخدمة فيه.

وايضا لتتجنب أن يبتاع أطفالها الأيس كريم من الخارج لعدم تأكدها من نظافته.

واليوم سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الأيس كريم بدون استخدام ماكينة بألذ الأطعمة.

طريقة صنع انواع مختلفة من الايس كريم في المنزل

هناك الكثير من الانواع التي يمكن استخدامها وتجهيزها من الايس كريم في المنزل، فهناك طرق تقوم على استخدام انواع معينه من الالبان.

وهناك طرق اخرى تقوم على استخدام انواع معينه من الفاكهه مع بعض الاضافات اليها.

مكونات تحضير الأيس كريم بدون استخدام ماكينة:

2 كوب ونصف كبير من السكر. 6 أكواب من اللبن كامل الدسم. عود من الفانيليا الطازجة. 2 كوب من الكريمة الطازجة. 5 من صفار البيض.

طريقة تحضير الأيس كريم بدون استخدام ماكينة:

في إناء عميق نضيف اللبن كامل الدسم والكريمة الطازجة ونرفع الإناء على النار ليغلي.

بعد الغليان نقوم بإضافة عود الفانيليا ونقلب جيدا ثم نرفع الإناء من النار.

في وعاء عميق نقوم بإضافة صفار البيض والسكر ونقوم بمزجهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي.

بعد ذلك نقوم بإضافة خليط اللبن والكريمة مع الاستمرار في الخفق جيدا.

ثم نقوم بوضع كل الخليط في الإناء ونرفعه على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب.

ثم نقوم برفع الإناء من النار ونقوم بتصفيته جيدا.

ثم نقوم بوضع خليط الأيس كريم في قوالب ونضعها في الفريزر حتى يتجمد ثم نستخدمه.

مكونات تحضير الأيس كريم باستخدام الاوريو:

نصف كوب من الحليب المكثف. كوب من أيس كريم الفانيليا. 2 كوب من الكريمة الطازجة. باكت كبير من بسكويت الاوريو. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مكونات صلصة الشوكولاتة:

كوب كبير من الكريمة السائلة. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. 200 جرام من الشوكولاتة الغامقة القطع.

للتزين نحتاج إلى:

بسكويت أوريو مكسر.

طريقة تحضير الأيس كريم باستخدام الأوريو: