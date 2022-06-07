الأمم المتحدة تدين الهجوم على كنيسة فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش -بأشد العبارات- الهجوم الشنيع الذى تعرضت له كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية فى مدينة أوو بولاية أوندو فى نيجيريا، والذى أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين أثناء تجمع الناس للاحتفال بعيد العنصرة.





وأكد الأمين العام، فى بيان نُشر على الموقع الرسمى لمنظمة الأمم المتحدة، أن "الهجمات على أماكن العبادة مقيتة"، وحث السلطات النيجيرية على "بذل قصارى جهدها لتقديم الجناة إلى العدالة".

وتقدم جوتيريش بأحر التعازى لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما عبَّر عن تعاطفه وتضامنه مع حكومة وشعب نيجيريا.

ومن جانبه، أدان الممثل السامى لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميجيل أنخيل موراتينوس -بشدة- الهجوم على كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية.

وأوضح موراتينوس أن الهجوم أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات، حسب التقديرات الأولية.

ودعا الممثل السامى إلى "الاحترام المتبادل لجميع الأديان والمعتقدات وتعزيز ثقافة الأخوة والسلام".

وأشار موراتينوس إلى خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، التى وضعها مكتب تحالف الأمم المتحدة للحضارات، ودعا جميع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين لدعم تنفيذها، كما دعا الشباب والمجتمعات الدينية العالمية للانضمام إلى دعوة التحالف العالمية للعمل من أجل كفالة عبادة آمنة للجميع، "للمساهمة فى الاحتفال بعالمية المواقع الدينية كرموز لإنسانيتنا وتاريخنا وتقاليدنا المشتركة".

وقد أدان مكتب الأمم المتحدة فى نيجيريا أيضا، بشدة، الهجوم الوحشى على المصلين فى كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك -خلال مؤتمره الصحفى اليومى فى نيويورك- بأن الفريق القُطرى "يبعث بأحر التعازى للعائلات والأصدقاء حدادا على ضحايا هذه الجريمة المروعة".

وقال دوجاريك إن المنسق المقيم لنيجيريا ماتياس شمالى "دعا إلى الهدوء، وتقديم الجناة إلى العدالة".

وبحسب التقارير الإخبارية، قُتل ما لا يقل عن 50 شخصا عندما فتح مهاجمون النار على المصلين داخل الكنيسة.