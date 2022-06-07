أمريكا تتوعد كوريا الشمالية

ووفقًا لـ "رويترز"، أضافت "شيرمان"، فى مؤتمر صحفى بعد محادثات مع نظيرتها الكورية الجنوبية تشو هيون دونج فى سول: "أى تجربة نووية ستكون انتهاكًا تامًا لقرارات مجلس الأمن الدولى".
وتابعت: "سيكون هناك رد سريع وقوى على مثل هذه التجربة، وأعتقد أنه ليس فقط جمهورية كوريا والولايات المتحدة واليابان بل العالم بأسره سيستجيب بطريقة قوية وواضحة"
وأضاف المسؤولة الأمريكية: "نحن مستعدون ... وسنواصل مناقشتنا الثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان غدا".
وتأتى تصريحات ويندى شيرمان، بعد أن أطلقت كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية ثمانية صواريخ أرض - أرض فى وقت مبكر من يوم الاثنين قبالة الساحل الشرقى لكوريا الجنوبية ردا على وابل من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى أطلقتها كوريا الشمالية يوم الأحد.
وكانت السلطات الحكومية الأمريكية والكورية الجنوبية وخبراء من كوريا الشمالية قالوا منذ أسابيع إن هناك دلائل على بناء جديد فى "Punggye-ri"، الموقع الوحيد المعروف للتجارب النووية فى كوريا الشمالية، وإن بيونج يانج قد تختبر قنبلة قريبًا.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، أمس الاثنين، إن أعمال البناء الكورية الشمالية لتوسيع المرافق الرئيسية فى منشآتها النووية الرئيسية فى يونجبيون تتقدم.
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