قتال شرس فى شوارع سيفيرودونيتسك بـ أوكرانيا

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى خطابه الليلى بالفيديو أمس الاثنين: "فى المدينة، يستمر القتال العنيف فى الشوارع"، مضيفًا: "إنهم يفوقوننا عددا وهم أقوى"، مدعيًا أن القوات الأوكرانية لديها "كل الفرص للرد".
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا ترمى أيضا بقوات ومعدات فى مساعيها للاستيلاء على أكبر مدينة فى لوهانسك تسيطر عليها أوكرانيا.
وقال حاكم لوانسك سيرهى جايداى فى وقت سابق يوم الاثنين إن الوضع تدهور بعد أن طرد المدافعون الأوكرانيون الروس مطلع الأسبوع حيث بدا أنهم على وشك تحقيق النصر.
وأعلن الجيش الأوكرانى فى تحديثه الليلى إن مدنيين قتلا فى قصف نفذته روسيا بمنطقتى دونيتسك ولوهانسك يوم الاثنين وأن القوات الروسية أطلقت النار على أكثر من 20 بلدة.
وأفادت "رويترز" بأنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تقارير ميدان المعركة، فيما تنفى روسيا استهداف المدنيين فى الصراع.
وتقول روسيا إنها فى مهمة لتحرير دونباس، بعد أن دفعت القوات الأوكرانية قواتها من العاصمة كييف وخاركيف ثانى مدينة فى أوكرانيا فى المراحل الأولى من الحرب.
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