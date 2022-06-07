كورونا فى العالم.. كوفيد يواصل قصف 19 دولة (أرقام وتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

نيبال

سجلت السلطات الصحية 7 حالات إصابة جديدة بـ فيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 979 ألفا و206 حالات إصابة فيما استقر إجمالى حالات الوفيات عند 11 ألفا و 952 حالة وفاة.

رومانيا

سجلت السلطات الصحية 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى مليونين و910 ألاف و 766 حالة إصابة فيما استقر إجمالى حالات الوفيات عند 65 ألفا و 693 حالة وفاة.

كرواتيا

سجلت السلطات الصحية 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى مليون و138 ألفا و76 حالة إصابة فيما استقر إجمالى حالات الوفيات عند 16 ألفا و 3 حالات وفاة.

مالطا

سجلت السلطات الصحية 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 95 ألفا و272 حالة إصابة فيما استقر إجمالى حالات الوفيات عند 723 حالة وفاة.

فيتنام

سجلت السلطات الصحية 806 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 10 ملايين و726 ألفا و45 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 43 ألفا و81 حالة وفاة.

الفلبين

سجلت وزارة الصحة 179 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 3 ملايين و691 ألفا و724 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 60 ألفا و456 حالة وفاة.

إيران

سجلت وزارة الصحة 59 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 7 ملايين و232 ألفا و790 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 141 ألفا و332 حالة وفاة.

بنجلاديش

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 43 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات بالفيروس فى البلاد إلى مليون و953 ألفا و700 إصابة، فيما ظل تراكمى الوفيات فى البلاد ثابت عند الـ29 ألفا و131 حالة وفاة.

هونج كونج

سجلت وزارة الصحة 543 إصابة جديدة دون حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و215 ألفا و 696 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 9 آلاف و 386 حالة وفاة.

سلوفينيا

سجلت وزارة الصحة 76 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و26 ألفا و 368 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6642 حالة وفاة.

اليونان

سجلت السلطات الصحية 2501 إصابة و10 حالات وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 3 ملايين و473 ألف إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و927 حالة وفاة.

كوبا

سجلت السلطات الصحية 16 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و105 آلاف و477 إصابة، فيما ظل تراكمى الوفيات ثابت عند الـ8529 حالة وفاة.

السنغال

16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى مليون و105 ألف و477 حالة إصابة.

إيطاليا

سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و512 إصابة و70 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى أكثر 17 مليونا و514 ألفا و589 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 167 ألفا و19 حالة وفاة.

قبرص

أعلنت تسجيل 1814 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة 491 ألفا و777 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1067 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة على مدار أمس.

بريطانيا

أعلنت السلطات تسجيل إجمالى وفيات بلغ 177 ألفا و977 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 238 ألفا و713 حالات إصابة.

البرتغال

أعلنت السلطات الصحية تسجيل 175 ألفا و766 حالة إصابة و220 حالة وفاة جراء كوفيد 19 خلال الاسبوع الماضى.

كندا

سجلت السلطات الصحية 1841 إصابات جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و 883 ألفا و554 إصابة مؤكدة، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 41 ألفا و 264 حالة وفاة.

فرنسا

سجلت السلطات الصحية 6184 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 29 مليونا و 647 ألفا و 790 إصابة مؤكدة، فيما استقر عدد الوفيات عند 148 ألفا و 464 حالة لعدم تسجيل وفيات جديدة.