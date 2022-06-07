نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأقدام بنعومة الاطفال مسكات لازالة الجلد الخشن وتنعيم الكعبين في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعاني الكثير من الرجال والنساء من مشاكل تشققات القدمين والكعبين والجلد الميت وخاصة في فصل الصيف والتي من الممكن أن تحدث ألم في القدمين وخاصة ألم الكعبين.
ولذلك سنقدم لكم اليوم أفضل الماسكات لتقشير الجلد الميت وتفتيح لون القدمين وإزالة تصبغات الشمس ومعالجة التشققات بمكونات موجودة في كل منزل.
مسكات طبيعية لتفتيت طبقات الجلد الميت من القدمين:
تعتبر مشكله الجلد الخشن الموجود في الكعبين من احد المشاكل التي تعرق الشباب والاعمار الكبيره من الجنسين ولكن هناك بعض الطرق التي تم اللجوء اليها التخلص من هذا الجلد السميك فهيا بنا نتعرف على طرق تنعيم القدمين.
مكونات ماسك لتقشير جلد القدمين باستخدام الخميرة الفورية:
- 2 لتر من الماء الدافئ.
- نصف كوب كبير من الملح الخشن.
- 2 حبة أسبرين ريفو.
- كيس من الخميرة الفورية.
- عصير ليمونة كبيرة.
- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
طريقة ماسك لتقشير جلد القدمين باستخدام الخميرة الفورية:
- نقوم بإحضار طبق بلاستيكي كبير وعميق ونضع فيه الماء الدافئ ثم نضيف إليه الملح الخشن ونقلبه جيدا.
- ثم نضيف الأسبرين ونقلب حتى يذوب الأسبرين في الماء.
- نقوم بنقع القدمين في الماء لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتجفيفها جيدا.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الماسك في وعاء صغير نضيف الخميرة الفورية ونضع عليها عصير الليمون.
- ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي ثم نضيف إليهم الفازلين ونقلب المكونات حتى تصبح مثل الكريم.
- نقوم بدهن القدمين جيدا بالماسك خاصة أماكن التشققات.
- نقوم بلف القدمين بكيس بلاستيكي لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بغسل القدمين جيدا وندهنها بأي كريم مرطب.
- وسوف تحصلين على قدم رائعة خالية من التشققات والجلد الميت.
- إذا كانت التشققات لديكي خفيفة يمكنك تكرار الوصفة مرة شهريا.
- وإذا كان لديك تشققات كبيرة فتكرر الوصفة مرة أسبوعيا.
- مكونات ماسك لتقشير جلد القدمين باستخدام بيكربونات الصوديوم:
- ملعقة كبيرة من الملح الخشن.
- ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- لتر من الماء الساخن.
- صفار بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة صغيرة من النشا.
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