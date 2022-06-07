نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأقدام بنعومة الاطفال مسكات لازالة الجلد الخشن وتنعيم الكعبين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من الرجال والنساء من مشاكل تشققات القدمين والكعبين والجلد الميت وخاصة في فصل الصيف والتي من الممكن أن تحدث ألم في القدمين وخاصة ألم الكعبين.

ولذلك سنقدم لكم اليوم أفضل الماسكات لتقشير الجلد الميت وتفتيح لون القدمين وإزالة تصبغات الشمس ومعالجة التشققات بمكونات موجودة في كل منزل.

مسكات طبيعية لتفتيت طبقات الجلد الميت من القدمين:

تعتبر مشكله الجلد الخشن الموجود في الكعبين من احد المشاكل التي تعرق الشباب والاعمار الكبيره من الجنسين ولكن هناك بعض الطرق التي تم اللجوء اليها التخلص من هذا الجلد السميك فهيا بنا نتعرف على طرق تنعيم القدمين.

مكونات ماسك لتقشير جلد القدمين باستخدام الخميرة الفورية:

2 لتر من الماء الدافئ. نصف كوب كبير من الملح الخشن. 2 حبة أسبرين ريفو. كيس من الخميرة الفورية. عصير ليمونة كبيرة. ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة ماسك لتقشير جلد القدمين باستخدام الخميرة الفورية: