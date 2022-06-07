نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل 200.000 ريال سعودي للنساء والرجال وبأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل الي 200.000 ريال سعودي للنساء والرجال، حيث أن البنك السعودي الاستثماري يوفر الكثير من الخدمات التمويلية، فقد اطرح البنك السعودي الاستثماري تمويل شخصي يناسب الراجل والنساء يبدأ من 50.000 ألف ريال حتي 200.000 ألف ريال سعودي وبأطول فترة سداد للمقيمين داخل أراضى المملكة العربية السعودية.

الكثير من البنوك داخل أراضي المملكة العربية السعودية توفر الكثير من الخدمات التمويلية للمواطنين ومن بينهما بنك التنمية الاجتماعية الذي يمكن من خلال الحصول علي تمويل شخصي يصل الي 60.000 ألف ريال سعودي، وعلي الجاني الأخر تمويل شخصي يصل الي 30.000 ألف ريال سعودي ببنك تمويلات اكسترا الذي يناسب جميع الفئات سواء أن كان متقاعد أو مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويوفر البنك السعودي للاستثمار تمويل شخصي يصل الي 200.000 ألف ريال سعودي وبفترة سداد تصل الي 60 شهرا من بعد الحصول علية ويبدأ هذا التمويل من 50.000 ألف ريال سعودي حتي 200.000 ألف ريال سعودي، فمن يرغب الحصول علي تمويل البنك السعودي الاستثماري يمكنك اتباع التفاصيل والشروط الواجب توافرها للحصول علي تمويل شخصي يصل الي 200.000 ألف ريال سعودي للمقيمين.

شروط الحصول علي تمويل شخصي للمقيمين

يوفر البنك السعودي الاستثماري العديد من الخدمات التمويلية، فقد اطلق البنك السعودي بعض الشروط لمن يرغب في المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية للحصول علي تمويل شخصي يبدأ من 50.000 ألف ريال حتي 200.000 ألف ريال سعودي يجب أن تتوفر لديهم بعض الشروط التالية من اجل الحصول علي تمويل شخصي بالبنك السعودي الاستثماري.

يجب علي المتقدم المقيم داخل أراضي المملكة أن لا يقل الراتب الأساسي عن 10.000 ريال سعودي، ويجب أيضاً أن يكون المقيم تعدي الحد الأدنى لوجوده في الوظيفة لمدة عام واحد، يجب أن يتراوح عمره ما بين الثلاثة وعشرون حتي 60 عام سواء أن كان رجل أو امرأه، يجب أن يكون المتقدم موظفاً علي رأس عمل.

الأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل 200.000 ريال

يجب علي المتقدم قبل طلب التمويل أن يتوفر لدية جميع الوثائق والأوراق المطلوبة التي يتطلبها البنك وذلك من اجل الحصول علي التمويل من أهمها إحضار نسخة من هوية المقيم، وجواز السفر الخاص بالمتقدم وتقديمها لموظف البنك، يرجي إحضار خطاب تعريف من جهة العمل ويكون به الراتب الأساسي، تاريخ الالتحاق بالعمل، قيمة مستحقات نهائية الخدمة، وتاريخ التعريف، إحضار خطاب تحويل راتب موجه من البنك، كشف حساب لأخر ثلاثة اشهر، خطاب إخلاء طرف من البنك.

مزايا التمويل الشخصي من الشركة السعودية للاستثمار