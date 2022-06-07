طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد أو برقم الحساب في المملكة

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة المياه أو برقم العداد أو برقم الحساب هذا ما تم توفيره من قبل شركة المياه الوطنية بالإضافة إلى ذلك فقد أضافت الشركة العديد من الخدمات الأخري على سبيل المثال إمكانية دفع الفاتورة والقدرة على تقديم اعتراض على فاتورة المياه الخاصة بالمستخدم بحيث يستطيع المواطنين والمقيمين في السعودية الاستعلام إلكترونيا على فاتورة المياه دون الذهاب إلى مقر الشركة توفيرا للوقت والجهد تقدم لهم هذه الخدمة لمعرفة كل التفاصيل وأيضا نحن نقدم له في هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد أو الحساب.

الاستعلام عن فاتورة المياه الوطنية برقم الحساب

اصبح من السهل و من الممكن الاستعلام عن فواتير شركة المياه الوطنية بدلا من ترك الفواتير تتراكم فوق بعضها مما يسبب قطع خدمة توصيل المياه على الأفراد ومن ثم أطلقت الشركة خدمة إلكترونية للاستعلام عن فاتورة المياه من خلال الخطوات الأتية:

فتح موقع شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية.

اختر تسجيل الدخول.

سجل البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.

الضغط على الفرع الإلكتروني من اعلي الصفحة.

سوف يظهر لك عدة خدمات اختر منها خدمة الفواتير.

انقر على خدمة الاستعلام برقم الحساب أو برقم العداد.

قم إدخال رقم الحساب الخاص بعداد المياه.

وبعد ادخل رقم هاتف الجوال الخاص بالمستفيد.

ثم النقر على إرسال.

بعدها يتم تحويلك لصفحة جديدة يوجد بها قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده المملكة السعودية فقد اصبح من السهل الاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة بالرقم العداد إليكم خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد وهي كالاتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة الوطنية للمياه. هنا الدخول إلى البوابة الرئيسية. الضغط على زر الاستعلام عن طريق فواتير المياه. اكتب رقم العداد في الموضع المخصص له. ثم الضغط على كلمة استعلم. يمكن المواطن الاطلاع على فاتورة المياه لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة سادة.

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