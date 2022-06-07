نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2022 خطوات معرفة الطالب رقم الجلوس moe register عبر رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة التربية والتعليم خطوات معرفة رقم الجلوس عبر موقعها وهو رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية، moe register emis gov eg، وتداولت منصات اجتماعية وقنوات إخبارية آليات الحصول على رقم الجلوس وفق ما حددته وزارة التربية والتعليم لذا سيكون من المهم الآن إتباع خطوات معرفة رقم الجلوس للثانوية العامة 2022 من خلال نفس رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية، تابعوا تفاصيل الخطوات.

تسجيل الاستمارة الالكتروني

وضعت وزارة التربية والتعليم eg رابط مخصص لمعرفة رقم الجلوس في متناول أيدي الطلبة تسهيلاً لهم في حصولهم على أرقام الجلوس الخاصة بهم في مقرات اللجان لتأدية الامتحانات لهذا العام، من خلال رابط الاستمارة الالكترونية، ومن المقرر انه في20 يونيو من الشهر الجاري تنطلق امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة، فيما ستبدأ المواد الدراسية الأساسية يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجار بدءا من اختبار اللغة العربية.

هل من الممكن معرفة رقم الجلوس للطالب عن طريق الاستمارة الالكترونية

في الحقيقة إن معرفة الطالب رقم الجلوس عبر رابط الاستمارة الالكترونية المتاح أمر مهّم بالنسبة للطالب للحفاظ على وقته والتوجه الى لجنته في التوقيت المناسب دون تأخير، وفي التالي التفاصيل والروابط المهمة في ذلك.

الدخول على رابط الاستمارة الالكترونية ضمن مواقع وزارة التربية والتعليم الفني استخدام البريد الالكتروني المدرسي الموحد لدى الطالب على http moe register emis gov eg وبدء الدخول. أنقر استعلام رقم الجلوس وبذلك، سيظهرّ رقم جلوس الطالب للثانوية العامة مع اسم اللجنة للتقدم للامتحان.

رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية

تعرفنا في السطور أعلاه على تفاصيل معرفة رقم الجلوس عن طريق رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة، لذلك الآن ننشر رابط الاستمارة الالكترونية الآن وهو https://moe-register.emis.gov.eg/ رابط دشن مؤخراً من جانب وزارة التربية والتعليم ويمكن استخدام ايقوناته للاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب ل لكل طالب على نفس الرابط.