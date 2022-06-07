نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الثاني برقم الجلوس لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الثاني في جميع المحافظات، تعد من أكثر النتائج التي يبحث عنها كل من الطلاب وأولياء الأمور في الفترة الماضية بمجرد انتهاء الطلاب من كافة الاختبارات، حيث قام عدد كبير من المحافظات بالإعلان عن النتيجة ونسبة النجاح في كل منها وضعها على المواقع التابعة لها، وسنقدم لك عزيزي القارئ كل تفاصيل النتيجة في مقالنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التعليم عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في حوالي 7 محافظات، حيث شهدت النتيجة نسبة نجاح عالية ومرضية جدا للطلاب، كما صرحت الوزارة بأن النتيجة متاحة بالاسم في المدارس.

كما يستطيع الطلاب الاستعلام عنها برقم الجلوس عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لكل مديريات التعليم بجميع المحافظات، حيث وصلت نسبة النجاح في الشهادة المهنية إلى 80.11%، وللمكفوفين بلغت حوالي 100% ، أما بالنسبة للصم وصلت ل 97.3%.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يتمكن طلاب الشهادة الإعدادية من معرفة نتائجهم في الامتحانات من خلال تطبيق الخطوات الآتية:

سجل الدخول على رابط الموقع الخاص بالمديرية التعليمية الذي يتبع لها كل طالب.

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انقر على جملة نتائج الطلاب.

اضغط على نتيجة الفصل الثاني الخاصة بالشهادة الإعدادية.

وبعدها انقر على خانة عرض حتى تظهر لك النتيجة.

طريقة التقديم على تظلم نتيجة الشهادة الإعدادية

يستطيع الطلاب تقديم تظلمات تخص نتيجة امتحانات مواد الشهادة الإعدادية الخاصة بهم، من خلال تنفيذ هذه الخطوات والتي تتمثل في:

يتوجه الطالب إلى إدارة مديرية التعليم في المحافظة التي توجد فيها مدرسته.

يأخذ الطالب نموذجا من الشؤون ويقوم بكتابة اسم المواد المراد تقديم تظلم فيها.

يدفع 25 جنيها لكل مادة.

يستلم الطالب أصل إيصال الدفع ويقوم بتقديم النموذج للكونترول.

يستطيع الطالب الاطلاع على ورقة إجابة الامتحان الخاص به.

وفي حالة رصد أي سؤال لم يصحح يقوم الكونترول بتسجيل درجات هذا السؤال.

وبعدها يحدد الموجهون ميعادا من أجل مراجعة هذه التظلمات.

صرحت وزارة التعليم أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية مرضية جدا هذا العام، حيث وصلت النسبة إلى 70% في معظم المحافظات، كما ستقوم الوزارة بالإعلان عن التنسيق خلال الأيام المقبلة، حتى يستطيع الناجحون التقديم في المدارس الثانوية التي تتناسب مع مجموعهم.