مقتل 7 وإصابة 16 فى دونيتسك جراء قصف أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأصدرت السلطات - بيانًا نقلته قناة "روسيا اليوم" أمس الاثنين، قالت فيه: "وردت فى 6 يونيو معلومات تفيد بسقوط سبعة قتلى وإصابة 16 مدنيا جراء قصف البلدات فى دونيتسك".

وكانت السلطات فى جمهورية "دونيتسك" قد أعلنت فى وقت سابق أن القوات الأوكرانية فقدت على مدار الـ24 ساعة الماضية ما يصل إلى 40 عسكريا بالإضافة إلى المعدات.

وقالت جمهورية دونيتسك الأحد، إن أوكرانيا قصفت منطقة بتروفسكى بـ30 قذيفة من عيار 152 ملم خلال 10 دقائق.