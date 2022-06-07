نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نتائج محافظة اربيل” درجات السادس ابتدائي 2022 الدور الأول للطلبة Results revealed في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج السادس ابتدائي 2022 اربيل، والتي تم الإعلان عنها منذ قليل بشكل رسمي، وهذا عبر موقع وزارة التربية العراقية اخبار الوزارة وعبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيف تقومون باستخراج نتائجكم بكل سهولة ويسر عبر موقع وزارة التربية أو عبر موقع نتئاجنا الإلكتروني، حيث واجه الكثير من الطلاب في العديد من المحافظات من الضغط الكبير على موقع وزارة التربية، وسنتعرف معكم في هذا المقال على حل هذه المشكلة، فتابع معي اخي واختي الطلاب بالعراق.

نتائج السادس الابتدائي 2022 اربيل

وقد انتظرنا في محافظة اربيل الكثير من الايام، حيث توقع الكثير من الطلاب والأشخاص أن تكون نتائج محافظة أربيل من أوائل النتائج التي تظهر، وهذا ما لم يحدث، حيث ظهرت النتائج منذ قليل، وهذا بيوم 6 يونيو 2022، وقد ظهرت أوائل النتائج في بداية شهر يونيو.

ممثلية التربية في اربيل

حيث بدأت عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب بشكل جاد بعد انتهاء الاختبارات، وحيث تمت بشكل سريع، وبدأت النتائج في العديد من المحافظات بالظهور بدءا بعد مرور أسبوع من انتهاء الامتحانات.

وقد كانت آخر التائج التي ظهرت أيضا نتائج محافظة الانبار، والتي ساعدنا الكثير من الطلاب فيها على الحصول على نتائجهم ولله الحمد.

درجات السادس ابتدائي 2022

وجاءت النتائج في جميع المحافظات التي ظهرت بها متفاوتة، ولكن في كل المحافظات نسب النجاح في المتوسط تتراوح بين ال65 إلى ال70 بالمئة، وهذا يعني أنه يوجد عدد ليس بالقليل من الطلاب الراسبين والطلاب المكملين.

حيث لاحظنا أن نتائج الكثير من الطلاب المكملين جاء أغلبها مكملا في المواد التالية:

اللغة العربية.

الرياضيات.

اللغة الإنكليزية.

وهذا ما يوضح ان اختبارات هذه المواد جاءت صعبة، وقد بدأت مطالبات من أولياء الأمور والطلاب بإضافة درجات إلى الطلاب المكملين والراسبين، وهذا ما سنتابعه معكم في موقع ثقفني.

رابط نتائج السادس ابتدائي 2022 اربيل

ويمكنك استخراج النتائج بكل سهولة عبر طريقتين، حيث إنه اذا لم تعمل طريقة معك انتقل إلى الطريقة التي بعدها، فاتبع هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر الرابط epedu.gov.iq.

ثم اختر اخبار وزارة التربية لتنتقل إلى صفحة النتائج.

بعدها اختر نتائج تربية أربيل واضغط على الملف الخاص بها.

ابحث عن اسم مدرسة الطالب.

بعد إيجاد المدرسة ابحث عن اسم الطالب أو الطالبة داخلها.

واترك لنا تعليقا فيه اسم الطالب واسم المدرسة، وسوف نساعدكم في معرفة نتيجتكم.

موقع نتائجنا

ويمكنك استخراج النتيجة بطريقة أخرى عبر موقع نتائجنا عبر الخطوات التالية:

اذهب إلى نتائجنا عبر كتابة الموقع على كوكل.

ثم اضغط على الزر الأخضر الخاص بمحافظة اربيل.

بعدها اضغط على أول زر.

اكتب اسم المدرسة في خانة البحث.

استخرج نتيجة الطالب بالرقم الامتحاني.

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