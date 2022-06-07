أحصل على تمويل سريع بدون ضمانات ولا كفالات بمبالغ مالية كبيرة وبالتقسيط الميسر

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عمر شويل - جدة أحصل على تمويل سريع بدون ضمانات ولا كفالات ، قرض شخصي يوفر للعملاء مبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها خدمة كافة احتياجات المالية ، وقد جاء هذا البرنامج التمويلي كواحد من أهم البرامج التمويلية التي يوفرها بنك ساب في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك هذا البرنامج التمويلي بشروط سهلة وميسرة وإجراءات سريعة للحصول على المبالغ المالية المتاحة من خلال هذا البرنامج. برنامج التمويل الشخصي من بنك ساب لقطاع الأفراد لقد جاء بنك ساب كواحد من أهم البنوك الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

يوفر بنك ساب العديد من البرامج التمويلية التي يمكن أن يستفيد بها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية.

برنامج التمويل الشخصي واحد من أهم البرامج التمويلية المتاحة لدى بنك ساب في المملكة العربية السعودية.

قرض بنك ساب لقطاع الأفراد مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

القرض الشخصي من بنك ساب لا يحتاج إلى وجود ضمانات ولا كفالات من طالب التمويل.

يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي وذلك من خلال هذا البرنامج التمويلي.

يتيح بنك ساب للعملاء إمكانية سداد مبلغ القرض الشخصي من خلال أقساط شهرية تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 60 شهر.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج في سداد المديونيات القائمة لدى الجهات الأخرى.

يمكن لطالب التمويل أيضاً الحصول على تمويل إضافي من بنك ساب وذلك بعد أن يقوم العميل بسداد 20% من التمويل الأساسي.

يوفر بنك ساب موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات وذلك خلال 3 ساعات فقط من التقدم بالطلب . معاير الاستحقاق الأساسية للاستفادة من القرض الشخصي من بنك ساب قام بنك ساب بتحديد بعض المعايير التي يجب مراعاتها عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات المتاح لدي البنك.

العميل السعودي وغير السعودى أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي بنك ساب في المملكة العربية السعودية.

موظفي جميع القطاعات بالمملكة يمكنهم أيضاً التقدم بالطلب.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 58 سنة وذلك إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري لطالب التمويل من المواطنين السعوديين هو 4000 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري له هو 7000 ريال سعودي.

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