رئيس وزراء بريطانيا يفلت من اقتراع لحجب الثقة

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، إن جونسون فاز فى التصويت الخاص بحجب الثقة حيث حظى بصوت 211 نائبًا مؤيدًا لبقائه كرئيس لوزراء بريطانيا، مقابل 148 رافضين.

وبدأ حزب المحافظين، أمس الاثنين، تصويتًا على سحب الثقة من جونسون بعدما أثار 54 من نوابه فضائح جونسون كانت أبرزها "بارتى جيت" الخاصة بانتهاك قيود فيروس كورونا، كأول رئيس للوزراء يخرق القانون وهو فى منصبه.

ومن جانبه، وصف رئيس وزراء بريطانيا نتيجة التصويت بأنه "حاسمة ومقنعة"، كما دعا إلى "العمل معا من أجل البلاد"، مضيفاً "ليس علينا الحديث عن انتخابات مبكرة".

وتابع "يجب أن نضع الخلافات التى تحبها وسائل الإعلام خلفنا".

وكان عدد متزايد من نواب حزب المحافظين، أكدوا أنهم فقدوا الثقة فى حكومة جونسون بسبب فضيحة "بارتى جيت"، وقال بعضهم إنهم قدموا خطابات للدعوة رسمياً إلى اقتراع بحجب الثقة.

يشار إلى أن كان سيضطر إلى ترك مهامه كزعيم للحزب المحافظ وكذلك التخلى عن منصب رئيس الوزراء، حال خسارته فى هذا التصويت