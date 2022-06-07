نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينكـ النتيجة “الشهادة الإعدادية” بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022 لمعرفة نتائج جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة المئات من الطلبة والطالبات يبحثون الآن عن رابطبوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022، وأصبحت من أعلى الكلمات بحثًا عبر مؤشر البحث العالمي “جوجل”، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمرحلة التعليم الأساسي وبالأخص مع الاعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ورغبة التلاميذ وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022

في هذه الآونة أهم ما يشغل تفكير أولياء الأمور في كل مكان هو موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية على بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022، لذلك ارتفعت مؤشرات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن رابط البوابة للاستعلام عنالنتيجة بالاسم ورقم الجلوس ومعرفة بيان النجاح خاصة بعد انتهاء تصحيح الامتحانات في الكثير من المحافظات واعلان النتائج بالفعل في محافظة القاهرة والجيزة، وقد تمكن الطلاب في تلك المحافظات من الدخول إلى رابط بوابة النتائج الالكترونية والحصول على رجاتهم ومعرفة تقديراتهم لهذا العام الدراسي بكل سهولة.

رابط وابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022

كما ذكرنا لكم اعزائي الطلاب انة من المقرر ان تصدر نتيجة الشهادة الاعدادية خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022، ولهذا فقد فعّلت وزارة التربية والتعليم العراقية الرابط الرسمي لبوابة النتائج تسهيلاً على الطلاب في الحصول على النتائج، عن طريق التوجة الى البوابة والاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

ظهور النتائج عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022

وفي هذا السياق، فإنه المفترض أن تظهر النتائج الرسمية لطلاب الشهادة الإعدادية على بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022، في باقي المحافظات التي لم تعلن عن ظهور النتيجة حتى هذه اللحظة، كأحد أهم المواقع الرسمية الرئيسية التي فعلتها الوزارة مؤخراً ليتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم في مختلف الصفوف الدراسية الأساسية بشكل الكتروني، وقد تم تحد مجموعة من الخطوات البسيطة التي تسهل على الطلاب استخراج النتائج من خلال رابط البوابة، وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

في الخطوة الأولى يجب على المستعلم الضغط على رابط موقع بوابة نتائج التعليم الابتدائي .

. الخطوة الثانية يتم تحديد الصف الدراسي التي تريد الاستفسار عنه في النتائج.

الخطوة الثالثة يجب على المستعلم إدخال جميع المعلومات الشخصية المتعلقة بالطالب.

الخطوة الرابعة يجب كتابة الرقم القومي.

وفي الخطوة الخامسة يحب الضغط على أيقونة عرض النتيجة”.

اتاحت وزارة التربية والتعليم في الآونة الزمنية الاخيرة نتائج جميع المحافظات لطلاب الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 على بوابة نتائج التعليم الاساسي، و لهذا فإنة بإمكان الطلاب الراغبين في الحصول على النتائج التوجة الآن الى بوابة النتائج للإستعلام عن النتيجة الخاصة بهم، وذلك عن طريق البيانات الامتحانية الخاصة بالطالب.

يمكن لكافة طلاب الشهادة الاعدادية في الوقت الحالي الحصول على النتيجة الخاصة بهم الكترونيا، وذلك بعد ان صدرت نتيجة الطلاب بعد ان تم دمج درجات الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني سويًا بإجمالي 140 درجة و140 درجة لتصدر نتيجة نهاية العام الدراسي الجاري بإجمالي 280 درجة، لتكون تلك اجمالي درجات الطلاب في كافة المواد المضافة للمجموع.

حتى الآن لم تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني في بعض المحافظات المصرية، مثل محافظة القليوبية وغيرها من المحافظات الاخرى، هذا وقد ذكرت مصادر مسؤلة ان النتائج تحت التجهيز خلال الوقت الحالي، ومن المقرر ان تظهر بشكل رسمي صباح يوم الثلاثاء السابع من شهر يونيو 2022 خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي.