نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، تسود حالة من الترقب والقلق على جميع الطلاب أولياء الأمور في محافظة المنوفية، وذلك في انتظار الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية الفصل الدراسي الثاني، حيث انتهي طلاب الإعدادية بالمحافظة من أداء امتحانات الترم الثاني يوم الخميس الموافق 26 مايو الماضي، وبعدها مباشرة بدأ الجميع في ترقب موعد ظهور النتيجة من أجل التعرف على درجاتهم خلال هذا العام الدراسي الهام، ومن خلال المقال، نقدم لكم رابط استعلام نتيجة الإعدادية بالمنوفية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس لجميع الطلبة والطالبات بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية من أكثر ما بشعل بال جميع الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام الحالية، حيث يأمل جميع الطلاب في الحصول على أعلى الدرجات خلال هذه المرحلة الدراسية الهامة، والتي ستحدد مستقبل الطالب بشكل كبير خلال المرحلة الدراسية المقبلة سواء بالانتقال للثانوي العام أو الثانوي الفني، وهو الأمر الذي جعل الجميع في حالة ترقب مستمر لحين ظهور النتيجة عقب انتهاء أمال التصحيح والرصد والمراجعة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني

كانت امتحانات الإعدادية بالمنوفية قد جرت خلال الفترة بين 21 مايو حتى 26 مايو بمشاركة أكثر من 83 ألف طالب وطالبة، حيث مرت الامتحانات بسلام، وبدأت لجان التصحيح عملها بشكل مباشر عقب انتهاء الامتحانات لسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وإعلان نتيجة إعدادية المنوفية في أقرب وقت ممكن.

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

أشار الدكتور هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أن أعمال التصحيح لأوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة استمرت بشكل متواصل طوال الأيام الماضية، وقد تم الانتهاء من أعمال التصحيح، ويجري حالياً رصد ومراجعة درجات الطلاب قبل عرضها على اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لاعتمادها قبل رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والبوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 المنوفية

صرحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إلي أن نتيجة 3 إعدادي بالمنوفية الترم الثاني ستكون متاحة لجميع الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة في آن واحد، والذي سيكون نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيتم تفعيل رابط استعلام نتيجة إعدادية المنوفية برقم الجلوس 2022 بمجرد اعتماد النتيجة عقب انتهاء أعمال الرصد والمراجعة، ومن خلال موقعنا يمكنكم الحصول على النتيجة عبر الرابط المباشر، والذي قمنا بتوفيره للتسهيل على الطلاب في الحصول على النتيجة فور ظهورها.