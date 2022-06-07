مقتل وزير فى الدومينيكان على يد صديقه الشخصى

جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات أن الوزير أورلاندو خورخى ميرا قُتل برصاص مجهول، فيما لم يجر الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الجريمة.

وقال الناطق باسم الرئاسة، خوميرو فيجيروا، إن "المعلومات التى لدينا فى الوقت الحالى تشير إلى أن وزير البيئة قتل فى الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين) فى هجوم مسلح على مكتبه"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية

وأضاف "ميجيل كروس، الشخص الذى حدد على أنه مطلق النار، كان صديقا شخصيا للوزير"، موضحا أنه "أوقف" وأن التحقيق جار لمعرفة الدافع وراء عملية القتل.

وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن مسلحا اقتحم الاجتماع الأسبوعى للوزير مع نوابه وفتح النار بحسب 3 مصادر من داخل الوزارة طلبوا عدم كشف هوياتهم.

وقالت وزارة البيئة والموارد الطبيعة بالدومينيكان، فى بيان مقتضب "نحن منزعجون من الوضع".

وكتبت وزارة البيئة على تويتر "لقد روَّعنا ما حدث". وذكرت وسائل إعلام محلية أن وحدة من شرطة النخبة دخلت الوزارة بحثا عن مطلق النار الذى تحصن فى الداخل.

وكتب بارتولومى بوخالس، المدير التنفيذى لمجلس الوزراء الحكومى للابتكار، أنه يأسف لحادث القتل.

وأضاف المسؤول "موته مأساة.. نحن الدومينيكان علينا أن نتكاتف لتحقيق ميثاق سلام وتعايش سلمى. لا مزيد من العنف".

وكان ميرا أيضا محامياً وعضوًا مؤسسًا للحزب الثورى الحديث. عين وزيرا للبيئة والموارد الطبيعية فى أغسطس 2020.