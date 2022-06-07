نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج شهادة التعليم الابتدائي في الجزائر 2022 حسب رقم التسجيل نتائج السنكيام عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2022، الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات هو الوحيد الذي يقوم بالأعلان عن النتيجة حيث يمكن استخراج نتائج السانكيام 2022 برقم التسجيل المباشر عبر الموقع الرسمي الذي سوف نضعه لكم اسفل هذه التادوينة لكي يتمكن الجميع من الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي بدولة الجزائر في كافة الولايات بواسطة رقم التسجيل الخاص بك والرقم السري، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة نتائج شهادة التعليم الابتدائي حسب رقم التسجيل، وذلك عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية في الجزائر، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم الرابط المباشر عن نتائج السنكيام cinq .

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2022 بالجزائر

أعلن موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات cinq onec dz 2022 كشف النقاط برقم التسجيل عن نسبة النجاح والتي اقتربت من التسعون في المائة، وذلك وفقاً للصحف الجزائرية، كما نطمئن جميع أولياء الأمور والطلاب الشهادة الابتدائية، بإجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات والذي بلغ أكثر من 770 ألف طالب وطالبة، والذي تم توزيعهم على مستوي ولايات الجزائر ومراكز الامتحانات بمختلف المحافظات الجزائرية، نستعرض معاكم خطوات كيفية الحصول على نتائج التعليم الابتدائي.

الدخول علي موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz.

اضغط على أيقونة تسجيل جديد.

يقوم المستعلم بتعبئة كافة البيانات الخاصة به بصورة صحيحة داخل الحقول الفارغة.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة ضع علامة صح داخل مربع الموافقة علي الشروط والأحكام.

اضغط علي زر التسجيل.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية لبوابة الديوان الوطني الجزائري للامتحانات والمسابقات.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل (الجوال).

اضغط علي زر تسجيل دخول.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

اختبار رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي في الجزائر برقم التسجيل.

أكتب رقم التسجيل الخاص بك بصورة صحيحة.

بعض التحقق من صحة المعلومات المدخلة اضغط علي زر بحث.

سوف يقوم الموقع الرسمي للإعلان عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي بتحويلك إلى صفحة معدل النقاط الفصلي لمعرفة مستوى الطالب التعليمي لهذا العام الدارسي، حيث يمكن للجميع طباعة استمارة النتيجة للاطلاع علي الدرجات والمجموع الكلي بصورة تفصيلية.