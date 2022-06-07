نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 1443 ودوام البنوك والقطاع العام والخاص فى اجازة عيد الاضحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 1443 ودوام البنوك والقطاع العام والخاص فى اجازة عيد الأضحى وبداية اجازة عيد الأضحى فى السعودية 2022 حيث يهتم الكثير من المواطنين والوافدين بمعرفة موعد اجازة عيد الأضحى للقطاع العام وكذلك ميعاد اجازة القطاع الخاص فى عيد الأضحى وعدد أيام اجازة عيد الأضحى للموظفين وتفاصيل دوام البنوك فى اجازة عيد الأضحى وخاصة دوام بنك الراجحي فى عيد الأضحى نظراً لرغبة الكثير فى اجراء التحويلات والمعاملات المالية وارسال الأموال لذويهم خارج المملكة قبل بداية موعد اجازة البنوك فى عيد الأضحى حتي يستثني لهم شراء لوازم ومستلزمات عيد الأضحى المبارك وكذلك اجازة الجهات الحكومية فى عيد الأضحى للراغبين فى استكمال إجراءات قانونية فى احد الجهات الحكومية ويرغب فى معرفة اخر دوام عمل قبل اجازة عيد الأضحى وموعد العودة من اجازة عيد الأضحى.

موعد وقفة عرفات واجازة عيد الأضحى 1443

موعد يوم الوقوف بعرفة فى السعودية سيكون يوم الجمعة الموافق الثامن من يوليو 2022 ميلاديا الموافق هجريا التاسع من ذو الحجة 1443 حيث سيكون موعد اول يوم عيد الأضحى فى التاسع من يوليو 2022 ويوافق يوم السبت العاشر من ذو الحجة 1443.

موعد اجازة القطاع الحكومي فى عيد الأضحى 1443

أكدت الجهات الرسمية فى المملكة ان موعد اجازة عيد الأضحى للجهات الحكومية يبدأ من يوم الاثنين الموافق الرابع من يوليو 2022 ميلاديا والموافق هجريا الخامس من ذو الحجة 1443 ومدة أيام اجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي ستكون ثمانية أيام متتاليه وموعد انتهاء اجازة عيد الأضحى للموظفين وموعد عودة القطاع الحكومي من اجازة عيد الأضحى ستكون يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من يوليو 2022 ميلاديا والموافق هجريا الثالث عشر من ذي الحجة 1443 لتكون العودة ودوم كمل كما كان قبل اجازة العيد.

موعد اجازة القطاع الخاص فى عيد الأضحى 1443

موعد بداية اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص تبدأ من يوم الجمعة الموافق الثامن من يوليو 2022 ميلاديا الموافق هجريا التسع من ذو الحجة 1443 والذي سيكون يوم وقفة عرفات حيث ستكون مدة اجازة القطاع الخاص فى عيد الأضحى خمسة أيام متتالية وموعد انتهاء اجازة عيد الأضحى فى القطاع الخاص ستكون يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من يوليو 2022 ميلاديا والموافق هجريا الثالث عشر من ذو الحجة 1443.

موعد اجازة البنوك فى عيد الأضحى 1443

موعد دوام البنوك فى اجازة عيد الأضحى سيكون اجازة البنوك فى السعودية لأجازه عيد الأضحى بداية من يوم الأربعاء الموافق السادس من يوليو 2022 ميلاديا والموافق هجريا السابع من ذو الحجة 1443 على ان تكون موعد انتهاء اجازة البنوك بعد عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من يوليو 2022 ميلاديا والموافق هجريا الثالث عشر من ذو الحجة 1443.