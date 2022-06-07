الحصول علي نتائج طلاب الكويت 2022 بالرقم المدني عبر المربع الإلكتروني وزارة التربية

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عمر شويل - جدة الحصول علي نتائج طلاب الكويت 2022 بالرقم المدني عبر المربع الإلكتروني، يتزايد البحث بشكل مستمر حول رابط نتائج الطلاب الكويت 2022 من قبل أولياء الأمور والطلاب الذي ينتظرون ظهور النتائج، حيث أنه من المقرر أن تعلن نتائج الطلاب الكويت 2022 للصفوف الابتدائية والمتوسط عبر موقع المربع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الكويتية خلال الساعات القادمة حسب ما صرحت به وزارة، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت عن حرصها على تطوير برنامجها التعليمي، كما أهتمت الوزارة علي وجوب استكمال الحملة التعليمية من خلال شبكة الإنترنت، وجاء هذا في إطار حرصها على سلامة كل الطلاب والمعلمين من الوباء، وأوضحت المؤشرات أن الطلاب انتقلوا من المنصة التعليمية واستفادوا منها مثل منصة التعليم الإلكترونية في الكويت.

الحصول علي نتائج طلاب الكويت 2022 بالرقم المدني عبر المربع الإلكتروني

قد وضعت الوزارة التربية والتعليم بدولة الكويت رابط نتائج طلاب الكويت 2022، لكل الطلاب والطالبات الذي يستعلمون على طريقة الحصول على نتائج اختبارات الفترة الدراسية الثانية، ولقد استحدثت الوزارة الطريقة الإلكترونية للحفاظ على سلامة وأمن كل الطلاب وطالبات من خطر الإصابة بالوباء، وكذلك من أجل التسهيل عليهم و تجنيبهم عناء التنقل إلى المدارس الخاصة بهم.

طريقة الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2022 عبر موقع المربع الإلكتروني وموقع وزارة التربية بالكويت

أتاحت وزارة التربية بالكويت للطلاب وطالبات الفرصة للاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني من خلال الدخول لموقع المربع الإلكتروني للاستعلام عن النتائج في خطوات بسيطة وهي كالتالي:

الدخول المباشر علي الموقع الرسمي المربع الإلكتروني . يجب على الطالب أو ولي أمرة الضغط على نتائج المرحلة التعليمية التي يدرس فيها ثانوي أو متوسط أو ابتدائي. إدخال الرقم المدني الخاص بالطالب في المكان المخصص. الضغط علي خانة استظهار النتائج. أخيراً سوف تظهر النتيجة بكامل التفاصيل ويمكن للطالب طباعتها.

وتتوفر النتائج أيضاً عبر موقع وزارة التربية الكويتية، ومن خلال الدخول إلي الموقع وكتابة الرقم المدني للطالب سوف تظهر النتيجة.

المناطق التي سيظهر بها نتائج طلاب الكويت لعام 2022

من المنتظر أن تظهر نتائج الطلاب في كل مناطق الكويت التي أجرى طلابها الامتحانات، مثل منطقة التربية الخاصة والجهراء وحولي و أيضاً التعليم الديني والعاصمة والفروانية والأحمدي، وهناك أزيد من 500 مدرسة في الكويت يترقب طلابها عرض نتائج الصفوف الابتدائية والمتوسط.